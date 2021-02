Cecilia Santiago cuenta las restricciones que tuvo en la Liga MX Femenil

La ex portero de las Águilas del América, Cecilia Santiago, reveló algunas de las restricciones que se tenia en el conjunto de Coapa cuando militó en la Liga MX Femenil. Una de ellas era que no podían ingresar al comedor o a las canchas sin autorización.

"En América sí me tocó batallar con algunas cosas, como que nos daban la última cancha en el último horario de entrenamiento o algunas reglas en el comedor, de que no podíamos entrar, ese tipo de cosas te desgastan y no están padres. No disfrutas de hacer tu trabajo", dijo en conferencia de prensa.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Santiago dejo en claro que aún le falta mucha apertura al futbol femenil para poder llegar a los niveles de la de la varonil, pero esta consciente que falta mucho para eso en México.

"Al principio, cuando yo estaba en el América, había gente que no sabía cómo lidiar con tantas mujeres en el club, era así de ‘cómo, a dónde metemos a todas’... hubo mucho conflicto. Es cuestión de aprender y educar a toda la gente que trabaja en un club. Se han cometido errores, pero poco a poco los clubes están aprendiendo qué hacer y qué no hacer para que lleguen a lo más cercano a estar de un equipo varonil".

Leer más: Con mucho orgullo, Yanet García porta el jersey de Tigres para dar el clima

La portera juega en el PSV de Holanda Femenil, y cuenta que las atenciones a las mujeres de este circuito es de mucho nivel y se trata a las mujeres y hombres de la misma manera, sin hacer menos a ninguno de los dos.

"El trato de jugadores y jugadoras aquí es igual. Nos respetan y nos tratan como a ellos, nos dan los mismos beneficios e instalaciones, menos el salario (entre risas), pero en esas cosas no batallamos aquí. En un complejo que siempre ha sido varonil sí es muy especial tener esta distinción en el trato que te dan porque te ayudan y hacen que uno haga mejor su trabajo", explicó.

Leer más: Marzhe Ponce de León revela como luce "Juan Mecánico" que tanto busca a los hombres

Su trayectoria internacional comenzó en 2010, precisamente en la Copa Oro Femenil de la CONCACAF. Después de que México se clasificará a la Copa Del Mundo Femenil de 2011.