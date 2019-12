Cepellini de Cruz Azul asegura que jugar en México es un salto de nivel

Ciudad de Mèxico, México.- El uruguayo Pablo Cepellini, centrocampista del Cruz Azul, aseveró este viernes que el futbol de la Liga mexicana es de mayor exigencia y que jugar en él significa un salto de nivel.

“Venir a México es otra exigencia, es de más nivel acá porque cualquiera le puede ganar a cualquiera. Creo que estoy preparado para este reto en mi carrera”, aseguró en conferencia de prensa el refuerzo uruguayo de Cruz Azul para el Clausura 2020.

Cepellini llegó procedente del Atlético Nacional de Colombia, equipo dirigido por el técnico colombiano Juan Carlos Osorio, estratega reconocido por implementar constantes rotaciones en el once inicial de los equipos que dirige.

Pablo Cepellini jugó ocho partidos en el Atlético Nacional y explicó que no dejó al club colombiano por la poca actividad como titular, sino porque le gustó el reto de llegar a Cruz Azul para ayudar al equipo a romper los 22 años sin títulos de Liga de La Máquina.

Estaba cómodo en Atlético Nacional, la relación con Juan Carlos Osorio fue buena, a él le gusta hacer rotaciones y no tuve tantos minutos, pero no fue el motivo de salir; Atlético Nacional es un grande de Colombia, pero el reto de romper los 22 años sin títulos en Cruz Azul me gustó mucho”, argumentó.

Desde su debut con el Bella Vista de la Liga uruguaya en 2009 Pablo Cepellini ha pasado por 10 equipos, incluido el cuadro celeste, lo cual no vincula a una irregularidad.

Pablo Cepellini durante la pretemporada con el Cruz Azul/Jam Media

“He estado cuatro años en Italia, estuve en el Maribor de Eslovenia, en Rumania, Uruguay y Colombia y siempre me he sentido bien. Si he cambiado es porque he progresado para llegar a un club mejor, no por irregularidad, y a eso vengo a tratar de salir campeón”, sentenció Cepellini.

Al uruguayo no le molesta que lo vean como alguien inestable, por el contrario, piensa cambiar esa perspectiva con buenas actuaciones dentro de la cancha.

No me molesta, así llegué a Atlético Nacional hace un año y al final la gente no quería que me fuera, ahora tengo que demostrarlo aquí en Cruz Azul con buenas actuaciones y espero que me terminen queriendo como pasó allá”, concluyó.