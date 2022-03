¡Cero miedo! Sommer Ray sorprende a sus fans al posar con una tarántula en su rostro

México.- Sommer Ray una vez más está dando de que hablar pero ahora no tiene que ver con un impactante atuendo o algo atrevido como ya tiene acostumbrado a sus seguidores, ahora el tema central es el cero miedo que la modelo tiene con algunos animales que para cualquier otra persona podría asegurar que si. En esta ocasión la influencer utilizó a una nueva amiga, una tarántula para hacer algunas impensables fotos para poder compartirlas en sus redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram Sommer Ray publicó poco más de seis imágenes en las cuales aparece posando junto a una tarántula, la mayor sorpresa es que en todas las fotos nunca la toma con sus manos, siempre posa con ella en el rostro, con el peligro que ello representa. En su publicación la describió como "Mi bebé", claramente para todas las personas que la siguen, tanto fans como amistades quedaron encantados pero el mismo tiempo asombrados por lo que se atreve a hacer.

La tarántula de aproximadamente unos 15 centímetros estuvo sobre la frente y ojos de la modelo y de ahí no se movió. Sommer Ray quien es amante de los animales exóticos quedó más que satisfecha con la sesión ya que era algo que no tenía en su perfil y que ahora puede presumir, así como dejar claro la confianza que tiene en ellos para que no la ataquen.

Sommer Ray sorprende al posar con una tarántula en su rostro | Foto: Instagram Sommer Ray

No es la primera vez que posa con algún animal extravagante, hace algunas semanas lo hizo con una serpiente amarilla con la que tambien se realizó algunas fotos, la sorpresa es que no fue la única vez que lo había hecho, ya en más oportunidades se le ha visto con serpientes de otros colores rodeando su cuello. Incluso algunas prendas de su línea de ropa están inspiradas en los patrones de la piel de ellas, recordando que Sommer Ray es amante del estilo de animal print.

La sorpresa fue tanta que más de 517 mil personas han dejado su like admirando la valentía de Sommer Ray, hay que dejar claro que desde siempre ha sido una mujer valiente haciendo referencia a los negocios que tiene, al estilo de vida en donde siempre arriesga para ganar algo. Tampoco se puede dejar fuera la belleza con la que cuenta la modelo que la hace más que especial para todos sus seguidores.