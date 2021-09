Cervecería del Pacífico y Venados de Mazatlán, arman alianza por amor al beisbol

La Distrubuidora Pacífico y Modelo, del Grupo Modelo está de vuelta al Club de Beisbol Venados de Mazatlán, luego de ausentarse seis años.

Fue el 16 de noviembre de 2015 cuando se hizo oficialmente la venta de la franquicia del Club Venados de Mazatlán de parte Grupo Modelo a la familia Toledo.

Grupo Modelo fue dueña de la franquicia porteña por 33 años donde logró formar el equipo de la década del 2000 al 2010 con ocho finales, seis de ellas consecutivas, tres campeonatos de liga obtenidos y dos de Serie del Caribe 2005 (en Mazatlán) y 2006 (Santo Domingo, República Dominicana).

Venados logró el bicampeonato en Liga Arco Mexicana del Pacífico en las temporadas 2004-2005 y 2005-2006.

Con grupo Modelo al frente, Mazatlán obtuvo siete de los nueve campeonatos que lleva actualmente.

La hazaña de campeonatos bajo la organización de Grupo Modelo la lograron en las temporadas 1986-87, 1992-93, 1997-98, 2004-05, 2005-06, 2008-09 y 2015-16.

Regresa Ismael Barros como Presidente Ejecutivo del Club Venados

Ismael Barros Cebreros, hoy Presidente Ejecutivo del Club Venados llega de nuevo al club porteño.

En el año 2000, Barros fue presidente de los Venados, pero tuvo que dejar al club en 2006 por cuestiones laborales.

Venados de Mazatlán será patrocinado por Grupo Modelo y Cervecería del Pacífico.

“En 2006 me promovieron a una dirección del Grupo Modelo donde yo laboraba. Fuí a una dirección regional de ventas y me fue a radicar a Puebla. Allá estuve ocho años y ya estamos de vuelta con Venados de Mazatlán y la verdad me da mucho gusto que Grupo Modelo esté de nuevo con el equipo porteño”, señaló Barros.

El Presidente Ejecutivo del Club Venados asegura que confía en el nuevo mánager Eddie Díaz para lograr la corona 10 de Liga Mexicana del Pacífico que arranca el 5 de octubre en Culiacán con la ceremonia inaugural, un día después, Tomateros paga la visita con lo que iniciará la fiesta en Mazatlán.