César "Chelito" Delgado se confiesa; ‘Si hay oferta del Cruz Azul, me voy mañana’

Argentina.- Fue en el año 2003 cuando César 'Chelito' Delgado se unió al club mexicano Cruz Azul y, aunque no había ganado ningún título con el equipo, se convirtió en un ídolo para los fanáticos. Ahora, 13 años después de su partida, el jugador dijo que si hay una oferta del equipo, aceptaría sin pensar.

En una entrevista para la revista Futbol Total, César "Chelito" Delgado comentó que estaría feliz si Cruz Azul le diera una segunda oportunidad de regresar al equipo, pues sería como un sueño para él de ser así.

“Si me lo ofrecen, iré mañana mismo, me llenaría de alegría, sería algo grandioso para mí, algo fabuloso. Me llenaría el corazón de alegría, sería un sueño realmente lindo si Cruz Azul me diera esta oportunidad, me lo imagino y sería fabuloso ”, dijo César Delgado sobre una posible oferta de Cruz Azul para regresar.