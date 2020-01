"César Ramos está sancionado": Arturo Brizio

Ciudad de México.- Ya ha pasado casi un mes de la final entre América y Monterrey y con dos fechas jugadas de la Liga MX el central sinaloense César Arturo Ramos Palazuelos se encuentra suspendido de su labor arbitral por haber dejado pasar un penal claro en el juego final.

Arturo Brizio, presidente de la Comisión de Arbitraje en entrevista aclaró la situación del silbante, ya que se han disputado 16 juegos y en ninguno tuvo participación, pues el Brizio reconoció que Ramos Palazuelos no tuvo un buen accionar esa noche ya que no realizó el protocolo y no se tomó el tiempo de la revisión del VAR.

"Yo contesto todo como va, está castigado, pero no está castigado porque el América se haya quejado o porque no se haya marcado penalti, está sancionado porque no cumplió el protocolo del VAR, de meterse dos minutos a ver todas las tomas que podía ver y entonces tomar una decisión".

INSÓLITO: ¡Arturo Brizio admite que han suspendido al árbitro César Arturo Ramos por favorecer a ryds en la final vs @ClubAmerica! pic.twitter.com/ZIBm9coLcb — PERFIL TIGRE (@PerfilTigre) January 23, 2020

"Al final el error es parte del juego, error del árbitro, del jugador, del técnico, en este caso nosotros asumimos nuestro error, no le quita nada y no le da puntos ni títulos a nadie, pero tampoco quitamos títulos a nadie, el partido continuó y simplemente lo que nos toca a nosotros es que consideramos que ea jugada debió sancionarse con penalti".

La jugada pudo cambiar el destino del partido para ese entonces América ya tenia dos goles anotados y un marcador a favor, al minuto 44 en un tiro de esquina varios jugadores se mezclaron en el área de Rayados y fue cuando Leonel Vangioni abrazó a Guido que le impidió realizar el remate.

Ramos si escuchó al VAR pero no fue a revisar la jugada, algo que ameritaba pues se consideraba una jugada que podría cambiar el rumbo del juego, y fue ese momento que reanudó el juego y cometió el error que ahora lo tiene en la congeladora.