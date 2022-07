"Chacho" Coudet revela la razón por la que Orbelín Pineda no tuvo cabida en el Celta

México.- Este miércoles Pumas y Celta de Vigo se enfrentan en partido amistoso en CU, este mismo día los entrenadores atendieron a los medios pero el más buscado fue Eduardo Coudet y es que la pregunta que todos querían hacer era sobre Orbelín Pineda de ausencia y su inevitable salida del club, debido a que el estratega no le considera para formar parte de su planteamiento para la siguiente temporada.

"Chacho" Coudet confirmó que nunca hubo malos tratos o alguna cosa fuera de lugar, simplemente el estilo de juego del mexicano no era la que estaba buscando y ante ello la mejor manera de demostrarlo era de no llamarlo a los partido, aunque reconoció que vio grandes cosas en él, asegura que tiene calidad pero no para lo que está buscando para su equipo, por ello decidió que era mejor que buscará un nuevo camino.

"Yo realmente no le podía garantizar esa participación y bueno él decide dónde ir a jugar para que se pueda mostrar y tener más chance de estar en la convocatoria", se refirió ante la salida del del jugador del cuadro del Celta aunque no se ha confirmado de manera oficial la salida del atacante mexicano. Coudet no se quedó con nada y reveló que desde el día uno llegó para aportar y poner el esfuerzo pero no era el jugador que estaba buscando para el equipo que desea armar.

Orbelín Pineda no entra más en planes del DT del Celta | Foto: EFE

"Con nosotros lo ha hecho bien, es un chico que se ha esforzado, conozco lo que es el futbol argentino, el brasileño y el mexicano, todo es diferente. Hay un periodo de adaptación normal, a lo que él le aconteció y te vuelvo a decir, ojalá le hayan servido esos meses de trabajo y que ahora le de frutos", Incluso le dejó las puertas abiertas por si algún día planea regresar al conjunto del Celta.

En las últimas horas el nombre de Orbelín Pineda ha sonado para continuar en el futbol de Europa, primero se habló del conjunto del Standard de Leija, pero justo en los últimos reportes la escuadra griega AEK Atenas que es comandado por Matías Almeyda estaría interesado en el jugador y es quien ahora lleva la ventaja para quedárselo.