"Chaco" se despide de Cruz Azul con emocionante carta

Ciudad de México.- Luego de que Pachuca confirmara a Christian Giménez como su refuerzo para el Clausura 2018y el mediocampista aprovechó su cuenta de Instagram para despedirse de Cruz Azul y sus aficionados con una carta 'rompe corazones'.

En las líneas redactadas, el exjugador de La Máquina expresó el amor que tomó por el conjunto de La Noria y agradeció a los seguidores celestes por impulsarlo en cada encuentro.

"Querido Cruz Azul:

"Han sido días de sentimientos encontrados y muchas emociones. Como siempre dije: 'estoy agradecido con esta institución que me ha dado todo'. Agradecer a la gente que trabaja en La Noria y en el Estadio Azul. Son mis hermanos: Jardineros, polis, utileros, etcétera.

"A mis amigos de equipo, no saben cuánto los voy a extrañar...hemos vivido cosas muy fuertes juntos tanto tiempo y siempre estuvimos de pie para ayudarnos mutuamente. Los quiero mucho. No me quiero olvidar de nadie, sepan todos que los tengo presente en mente y corazón.

"A ti, Cruz Azul, ¿qué te puedo decir? Me adoptaste como tu hijo. Tanto tú a mí, cómo yo a ti, no tenemos nada que reprocharnos. Lo intentamos una y mil veces y sí, quizá no conseguimos el título que tanto buscamos... pero hemos logrado lealtad mutua y de mi parte amor a la camiseta y de la tuya amor a un jugador.

"De ustedes, afición, ¡no me voy a olvidar jamás! Me hicieron sentir como un canterano, sacaron mi máximo potencial. Cada vez que usaba esta camiseta era como que me entraba el espíritu de cada aficionado y jugaba con el corazón", escribió Christian Giménez en su red social.