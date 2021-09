Champions League: Aaron Wan-Bissaka del Manchester United recibe dos juegos de suspensión afirma la UEFA

Inglaterra.- A unas cuantas horas de que el Manchester United y el Villarreal jueguen en la Jornada 2 de la Champions League, la UEFA ha dado a conocer la sanción para Aaron Wan-Bissaka quien se fue expulsado en el primer partido ante el Young Boys por una plancha al rival y es que su suspensión de extendió un partido más por lo que no podrá estar ni en este ni en la siguiente fecha.

Aaron Wan-Bissaka fue expulsado al minuto 35 del primer tiempo ante el equipo suizo luego de una dura falta ante Christopher Martins. Luego de una intensiva revisión por parte de la UEFA ha decidido que un solo partido no es suficiente por actuar con "juego brusco" y serán dos partidos de Champions League que no podrá ser parte de la formación del Manchester United.

"Luego de evaluar lo sucedido, la UEFA decidió darle dos fechas de suspensión a defensor de los Red Devils por juego brusco", se puede leer en el comunicado que emitió este miércoles el equipo inglés. Aaron Wan-Bissaka podrá regresar ante el Atalanta para la jornada 4 de la Champions League. Su lugar para esos partidos podría ser ocupado por Diogo Dalot.

Leer más: Liga MX: Enrique Meza reveló que buscaron sobornarlo cuando estaba en Cruz Azul

Este miércoles Ole Gunnar Solskjaer y el Manchester United tienen la obligación de salir a ganar ante el Villarreal si quieren tener posibilidades de seguir peleando en el torneo. Además la presencia de Cristiano Ronaldo es de suma relevancia por lo que un fracaso como quedar fuera de la Champions League en fase de grupos es algo que no quiere pasar el portugués en su regreso a Inglaterra.

Así fue la acción que ha dejado a Aaron Wan-Bissaka suspendido dos partidos | Foto: Captura

Las acciones del Grupo F tienen al Young Boys como líder con 3 puntos, seguido de Atalanta y el Villarreal con uno por bando y en el fondo sin unidades está el United esperando ganar y meterse en la pelea y evitar caer una vez más a la Europa League donde curiosamente llegó a la final de la temporada pasada y se midió ante el que será su rival este miércoles y quienes los vencieron en penales.

El juego dará inicio en punto de las 14:00 pm (Centro de México) a través de la señal de HBO MAX, totalmente en vivo y desde el campo del Manchester United, Old Trafford. Las acciones del grupo inician un par de horas antes a las 11:45 am (Centro de México) con el duelo entre Atalanta vs Young Boys por el liderato el sector F.