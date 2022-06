Champions League: Antonio Rüdiger confía que Real Madrid logrará otro título con Ancelotti

Madrid, España.- Real Madrid contrató a Antonio Rüdiger para aportar en la defensa y tratar de ser una pieza importante para Carlo Ancelotti, tanto en LaLiga como en UEFA Champions League, torneo en el cual quiere volver a celebrar una 'Orejona' y espera que sea el posible bicampeonato de los Vikingos.

"Para mí es un gran honor ser entrenado por Carlo Ancelotti. Estoy convencido de que todavía puedo aprender mucho más de él y espero que me ayude a ganar otra Champions League", mencionó el jugador alemán en su presentación con el actual campeón de España.

El nativo de Berlín reveló que mantuvo pláticas con el técnico italiano desde el pasado mes de abril, siendo el momento preciso para tomar una "decisión" acerca de su futuro después de terminar toda actividad con el Chelsea, club que eliminó el cuadro merengue en la última edición de la Liga de Campeones, en ronda de Cuartos de Final.

"La primera vez que mi agente tuvo contacto con el Real Madrid fue en septiembre del año pasado. La segunda vez hablé directamente con Ancelotti y fue en abril, ese fue el momento más importante, porque fue ahí cuando tomé mi decisión de querer jugar en este club", señaló.

Antonio Rüdiger ya entrena con el Real Madrid

Después de hacer una sobresaliente participación con los 'Blues' tanto en Premier League como en el torneo más importante a nivel de clubes, Rüdiger invocó el nombre del exmadridista, Mateo Kovacic, quien le recomendó firmar con los blancos.

"Me dijo: Vete ahí y disfruta mucho, es un gran paso para tí. Nunca he escuchado nada malo sobre el Real Madrid", dijo el teutón, quien a la vez aclaró que no tuvo ninguna comunicación con Eden Hazard, Thibaut Courtouis o Toni Kroos antes de firmar con los españoles.

Rüdiger baila con el balón

"A veces por ahí alguien intenta contactar contigo y convencerle, pero son decisiones que tienes que tomar por ti mismo. No tuve ningún contacto con ellos. Soy un jugador con carácter. En el campo soy una persona enfocada exclusivamente a su trabajo", concluyó el jugador que quiere ser identificado como "Rudi" en su nuevo club.