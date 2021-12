Champions League: Barcelona por la heroica ante el Bayern que sufrirá cinco bajas

Múnich, Alemania.- El equipo del Bayern Múnich mantiene la idea de culminar la fase de grupos de la temporada 2021-22 de la UEFA Champions League con paso perfecto, recibiendo al FC Barcelona que por primera vez tendrá al exjugador, Xavi Hernández, en su banca personal fuera del Nou Camp en esta competición.

Después de cinco juegos disputados en el Grupo E los blaugranas suman 7 unidades de 15 posibles, a raíz de dos victorias, obtenidas con el ex técnico neerlandés Ronald Koeman, y un vigente empate por 0-0 enfrentando en casa al Benfica portugués, que también peleará por seguir en la periodización, dando los honores al club Dinamo.

Son dos puntos los que alejan al "Glorioso" de la ronda de Octavos de Final, por ende debe ganar en esta última fecha. El Barça es consciente que de ellos depende su recorrido por la Liga de Campeones, pues una derrota sería el peor de los escenarios, ya que los tendría con pie y medio en Europa League, algo que no sucede desde la temporada 2003-04.

La tarea suena complicada pero reconociendo la historia del Barcelona el actual elenco deberá de hacer válida esa insignia en el Allianz Arena, predio donde el Bayern Múnich acudirá sin cinco de sus miembros, los cuales el entrenador Julian Negelsmann hizo saber su respectivo nombre en rueda de prensa.

Barcelona cayó goleado en el Nou Camp

AP

"Saldremos por los tres puntos. Claro que las bajas de Erick Maxim Choupo-Moting, Leon Goretzka, Joshua Kommich, Serge Gnabry y Marcel Sabitzer nos harán falta pero tenemos relevos en el equipo que ayudarán a mostrar un futbol más dinámico para ganar el partido, contra un buen equipo como lo es el FC Barcelona", dijo en conferencia de prensa.

¿POR QUÉ EL BAYERN MÚNICH SUFRIRÁ ESTAS CINCO BAJAS?

El propio Julian Negelsmann explicó a detalle que cada uno de sus jugadores no cuenta con los requisitos para tener participación en el juego, específicamente porque cada uno atraviesa por una situación particular de lesiones, lo que impide su presencia dentro del once titular.

Julian Nagelsmann en el entrenamiento del Bayern

AP

"Goretzka no ha acabado el entrenamiento y no podrá jugar mañana. Gnabry tuvo problemas en la zona del aductor contra el Dortmund. Choupo-Moting todavía se encuentra resentido y no ha vuelto a los entrenamientos. Kimmich no tiene sentido que esté para mañana y Sabitzer será baja por un tiempo indefinido. Él entrena individualmente", explicó Negelsmann.

