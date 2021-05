Champions League: César Azpilicueta se convierte en el primer capitán español en levantar el título con un equipo extranjero

El defensa del Chelsea, César Azpilicueta, se convierte en el primer capitán español en lograr levantar el título de la Champions League con un equipo extranjero.

Azpilicueta hace historia en una final donde el Chelsea se mostró mucho más superior que el Manchester City, con un defensa español comandando a un equipo que llego con gran valentia a Lisboa.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

En su histotial, Azpilicueta ya habia levantado un título como capitan con el Chelsea y fue en la Europa League en la temporada de 2018-2019.

"Es difícil de explicar. He sentido mucha emoción. Es el premio a una larga trayectoria. La Copa de Europa es lo máximo que puedes conseguir a nivel de club y para mí es un orgullo ser capitán de este equipo. Me ha tocado el lado bueno de levantar la Copa, pero esto ha sido un trabajo de equipo", indicó el ex de Osasuna y Marsella.

Leer más: Chelsea: Kai Havertz afirma que el título es una recompensa al trabajo de toda una vida

El capitán del Chelsea confeso que no fue nada sencillo ganarle al Manchester City en esta final y destaca la mentalidad de sus compañeros que dieron un gran partido.

"Ha sido espectacular. Hemos sabido sufrir todo el partido. Hemos marcado un gran gol, hemos tenido el 0-2".

"Todos los que han entrado han aportado algo. La energía del grupo ha sido clave. Los atacantes han defendido de forma brutal".

Leer más: Edouard Mendy de vender ropa a ser campeón de la Champions League con el Chelsea

Ahora Azpilicueta se concentra en lo que será la Eurocopa donde verá acción con la selección española al mando de Luis Enrique.