Champions League: Coutinho es baja del Barcelona ante la Juventus

Se prenden las alarmas en el Barcelona, previo al partido de segunda jornada de la Champions League ante la Juventus de Turín. El brasileño Philippe Coutinho sufre una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda que le impedirá jugar el próximo miércoles.

El brasileño se sometió a una serie de pruebas esta mañana que determinaron su lesión. Coutinho jugó toda los 90 minutos en el Clásico español ante el Barcelona.

Philippe Coutinho es uno de los jugadores más utilizados por el director técnico Ronald Koeman desde principios de la temporada. Ha disputado seis partidos (cinco en LaLiga y uno en la Champions) y ha anotado dos goles, uno en cada competición.

La Champions League vuelve a las acciones esta semana con juegos desde el martes, con los partidos entre el Lokomotiv vs Bayern Munich, Shakhtar vs Inter de Milán, Marsella vs Manchester City, Liverpool vs Midtjylland, Borussia Mönchengladbach vs Real Madrid, Atlético de Madrid vs RB Salzburg, Porto vs Olympiacos y Atalanta vs Ajax.

Por su parte la jornada del miércoles será la siguiente, Krasnodar vs Chelsea, Istanbul BB vs PSG, Ferencváros vs Dinamo, Juventus vs Barcelona, Club Brujas vs Lazio, Manchester United vs Leipzig, Borussia Dortmund vs Zenit y Sevilla vs Rennes.