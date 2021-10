Champions League: El PSG enfrentar al Leipzig sin Neymar que es baja por lesión

París, Francia.- La estrella brasileña del PSG, Neymar, será baja para el partido de la Champions League contra el RB Leipzig, este martes en el Parque de los Príncipes, debido a una lesión en los aductores.

Neymar “deberá prolongar un período de recuperación de algunos días antes de un regreso a la normalidad con el grupo”, previno el PSG sobre la ausencia del brasileño para el partido de la Champions League, dejando la duda sobre su participación en el Clásico de Ligue 1, en Marsella el domingo.

El jugador de 29 años presenta dolores desde su regreso, tras jugar con su selección, de las eliminatorias al Mundial de Qatar 2022, disputando su último partido el jueves contra Uruguay (4-1).

“La prioridad es siempre la salud de los jugadores. Ney tiene un pequeño problema. Espero que sea solo cuestión de unos días”, declaró el entrenador argentino del PSG, Mauricio Pochettino.

El brasileño se había entrenado este lunes por la mañana, pero “al final sintió un dolor en la pierna”, explicó el técnico.

“Esta decisión, no la he tomado solo, sino que la hemos tomado en una reunión. No tenemos las competencias necesarias para decidir en ese sentido”, explicó el rosarino.

“Si el equipo médico me dice que el jugador no puede entrenarse, no se entrena. Siempre estamos al cien por cien con la decisión del cuerpo médico, por la salud de los jugadores”, concluyó el entrenador.

Neymar se une de esta forma en la enfermería al defensa español Sergio Ramos (pantorrilla) y al centrocampista argentino Leandro Paredes (cuádriceps derecho) que tampoco disputarán el partido de este martes en la Champions League.

Lista de convocados del PSG para el partido ante el Leipzig/@PSG_inside

La ausencia sorpresa de Neymar, que participó en la sesión colectiva del lunes por la mañana, abierta a la prensa, priva a Pochettino de un delantero suplementario para el partido contra Leipzig.

El extremo Ángel Di María, suspendido, tampoco podrá jugar, mientras que el goleador Mauro Icardi tampoco estará debido a problemas familiares.

En caso de victoria frente a los alemanes, el PSG daría un gran paso hacia la calificación a octavos de final de la Champions League.