Champions League: Emilio Butragueño asegura que el sorteo de octavos ha sido lamentable y muy difícil de entender

El director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, Emilio Butragueño, mostró su molestia y perplejidad, asegurando que el sorteo de octavos de final de la UEFA Champions League ha sido sorprendente y muy difícil de entender.

"Ha sido sorprendente, lamentable y muy difícil de entender. Teniendo en cuenta los millones de aficionados que estaban pendientes del sorteo, así como todo el mundo del deporte".

Sobre su cruce ante uno de los equipos más balanceados del momento en el viejo continente como lo es el PSG, Butragueño asegura que afrontarán el partido con mucha ilusión y conscientes de la peligrosidad del conjunto parisino que tiene en sus filas a hombres muy importantes.

"Lo afrontamos con toda la ilusión, conscientes de lo que significa para este club esta competición y para nuestros aficionados. Conscientes también de la dificultad del rival y la categoría de los jugadores que tienen, pero con la confianza de que el equipo hará dos grandes partidos. Tenemos la esperanza de estar en el sorteo de cuartos de final".

El Real Madrid sigue muy de cerca todo lo que acontece en torno al escándalo del último sorteo de la Champions. Y nada más anunciar el máximo organismo del fútbol europeo la decisión de repetir el mismo, dicho movimiento ha causado aún más estupor e indignación.

Estas situaciones no pueden suceder en un organismo tan prestigioso y que esta a la luz pública de todo el mundo no solo en Europa, no es coherente lo que paso este día en el sorteo de la Champions League.

Ahora, solo le queda al Real Madrid buscar dar la cara en la cancha ante el PSG que tiene en sus filas a Lionel Messi, Neymar y Kylian Mbappé, jugadores que son figura y que pueden ocasionar problemas al equipo merengue.