Champions League: Fede Valverde afirma que ser del Madrid es un privilegio que no todos pueden tener

A solo un día que se dispute la gran final de la Champions League ante el Liverpool, el mediocampista uruguayo del Real Madrid, Fede Valverde, en entrevista para AS asegura que portar los colores del conjunto merengue es un privilegio.

"Ser del Madrid es un privilegio que no todos pueden tener", fue el mensaje de el uruguayo solo hace unos días cuando se conoció que Mbappé no jugaría con el Real Madrid. Ante esto, todo se interpreto como un mensaje directo para el francés.

"Cada uno lo interpreta como quiere. Yo manejo mis redes sociales para que la gente se informe y habló del Real Madrid, hablo de mí y de mi equipo. Los que quieran interpretar otras cosas, allá ellos. Sabemos la clase de jugador que es Mbappé, sabemos lo que brinda, lo que le da a su equipo, es un jugador espectacular. Pero nosotros estamos pensando solo en ganar la final del sábado, en sumar otro título para el Real Madrid. De Mbappé, prefiero no comentar más".

Valverde afirma que daría lo que sea para coronarse campeón de la Champions League este sábado en París ante el Liverpool.

"Es un trofeo único para cualquier jugador del mundo. Estoy dispuesto a dar muchísimas cosas. Menos a mi hijo… Capaz que a mi mujer sí la doy (se ríe). ¡No, no, es broma! Pero daría muchas cosas, no todos los días se puede conseguir jugar una final. Ojalá podamos levantar el título.

El jugador uruguayo dejo en claro que ha cambiado mucho en su forma de juego y de pensar, eso le ha ayudado para evolucionar como futbolista y poder más allá de su potencial en la cancha.

"He cambiado bastante. Hoy por hoy soy más maduro, no solo en lo futbolístico, también en lo personal, que siempre es esencial para un jugador de fútbol. En casa cuido más la alimentación, el descanso, trabajo bien la cabeza, tengo más tranquilidad a la hora de afrontar situaciones que pueden estar muy bien, pero también otras que son malas. Hay que estar tranquilo, y yo he trabajado bastante para que todo eso se una, que todo sea una cadena que vaya hacia el mismo lado, que vaya bien. Todo eso me benefició bastante, gracias a eso estoy donde estoy", dijo Valverde.