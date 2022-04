Champions League: Fernandinho sorprendió con el anuncio de su salida del Manchester City

Capitán del Manchester City, el centrocampista brasileño Fernandinho sorprendió a su entrenador Pep Guardiola declarando que planea marcharse del equipo campeón de Inglaterra a final de temporada. El exinternacional brasileño, de 36 años, que ganó cuatro títulos de Premier League desde que llegó al City en 2013, procedente del Shakhtar Donetsk, reveló sus intenciones en una rueda de prensa antes del partido de vuelta de cuartos de final de la Champions League, el miércoles en el campo del Atlético de Madrid.

Fernandinho, a quien se le preguntó si deseaba prolongar su estancia en el Etihad un año suplementario, respondió: "Pienso que no". A Guardiola, que estaba al lado del centrocampista, le pilló por sorpresa el anuncio de su capitán. "¡Oh! No lo sabía. Me estás dando la noticia", declaró. "No sé lo que pasará. Él es muy importante. Voy a preguntarle", insistió el español, que indicó que estaría "contento" si su jugador se echara atrás en su decisión.

Guardiola declaró que Fernandinho ha sido un jugador increíble para el Manchester City. "Al final de la temporada, hablaremos, tal vez es debido a su familia", añadió el técnico. Fernandinho fue titular por última vez con los Citizens en el partido de vuelta de octavos de final de Liga de Campeones de la UEFA, disputado en casa contra el Sporting de Lisboa a principios de marzo, pero Guardiola aseguró que sigue siendo una figura esencial del club.

"Cuando llegué (en 2016), él ya estaba, como Raheem (Sterling), Kevin (de Bruyne), John (Stones), algunos jugadores... Nos conocemos muy bien (...) Ha hecho cosas increíbles (para el equipo), cosas que nadie más ha hecho", señaló el entrenador. Fernandinho tomó la palabra en las redes sociales para clarificar sus comentarios. "He sido 100% honesto y espontáneo respondiendo a esa pregunta en la rueda de prensa de hoy", escribió en su cuenta de Twitter.