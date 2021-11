Champions League: Gris cierre de la fecha 5 para jugadores mexicanos con cero minutos

La cosa no pinta nada bien para los jugadores mexicanos en la parte final de la fase de grupos de la Champions League, o al menos así será para dos de ellos, en ese caso Jesús Manuel Corona y Héctor Herrera quienes cerrarán el torneo con un duelo muerte en la última fecha por el segundo boleto a los 8vos de final. Este miércoles sus equipos cayeron una vez más lo que les deja en esta situación.

Pero si el tema de quedar eliminados es un problema, sería mucho más grande que ninguno de los dos vio minutos este día. El primero fue Héctor Herrera y el Atlético de Madrid que recibieron al Milan en el Wanda Metropolitano. Las cosas no salieron nada bien pues cayeron por la mínima lo que les dejó en el último lugar del grupo con solo 4 puntos y con la única vida para jugar en la última fecha. HH fue convocado pero no tuvo minutos con el equipo, se quedó en la banca, algo que ha pasado en los últimos partidos.

En el mismo Grupo B el Liverpool le hizo lo honores al Porto en donde se encuentra otro mexicano que no la pasó nada bien hoy. Su equipo no pudo meter las manos y cayó con un contundente marcador de 2-0. Lo malo para Tecatito es que una vez más se ha quedado en la banca, el mexicano desde hace ya muchos partidos de Champions League no es titular ni siquiera en liga lo que ha comenzado a preocupar y más por que se sigue perdiendo ritmo y afecta tanto en su equipo como en Selección que hace unos días fue la clara muestra de ello.

Ahora el próximo martes 7 de diciembre estos dos equipos se jugarán el pase a los 8vos de final de la Champions League, pero dependerá de lo que pueda hacer tambien el Milan que tiene la misma posibilidad de calificar, Porto con 5 puntos, mientras que el equipo italiano y el Atlético con 4 puntos saldrá por ese pase o su eliminación y la calificación a la Europa League. A esta alturas solo un mexicano en el mejor de los casos estaría continuando en la Champions League.

Héctor Herrera no vio minutos con el Atlético de Madrid en la derrota de su equipo | Foto: EFE

En el tercer caso aparece Edson Álvarez quien milita en el Ajax pero con una ventaja tan amplia contra sus rivales se le dio descanso, por lo que para el partido de este miércoles ante el Besiktas no estuvo presente. Aún así el equipo neerlandés se quedó con a victoria de manera sencilla por marcador de 2-1. Con ello se afianzó más en el primer lugar con 15 puntos habiendo ganado los 5 partidos y a la espera del último ante el Sporting dentro de unos días más para buscar el pase perfecto.

La jornada 5 de la Champions League dejando de lado lo de Álvarez se podría catalogar como una mala semana para los jugadores mexicanos pues poco y nada pudieron hacer en sus respectivos partidos. Ahora se centrarán de lleno en el cierre del año con su club y buscar sobrevivir en la siguiente jornada que será un vivir o morir e incluso hasta los dos podrían quedar fuera en una combinación de resultados.