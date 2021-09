Champions League: Guardiola dice que no se disculpara con aficionados por pedir apoyo

Londres, Inglaterra.- Pep Guardiola aseguró que no se disculpará con los aficionados del Manchester City después de las protestas de estos por animarles a asistir a los partidos, incluido el de media semana en la Champions League.

El técnico español instó a sus aficionados a ir al partido de este sábado contra el Southampton después de que solo 38.000 asistieran al duelo de Champions League contra el RB Leipzig, lo que ha provocado que Kevin Parker, secretario general del grupo oficial de aficionados, le respondiera: “cíñete a entrenar”.

“No me voy a disculpar por lo que he dicho. No es la primera vez que lo dije, también ocurrió en el Barcelona y en el Bayern de Múnich”, dijo Guardiola en rueda de prensa.

“Cuando tenemos un partido duro, como el del Leipzig, y luego tenemos otros tres encuentros en poco tiempo seguidos, entiendo que es difícil perdir a todo el mundo que venga. Lo que dije es que necesitamos apoyo, no importa cuánta gente venga, pero les invito a que vengan y disfruten del partido porque necesitamos su apoyo”.

“Estoy completamente encantado con el apoyo que nos dieron contra el Leipzig. Nunca me he sentado aquí y he empezado a preguntar por qué la gente no viene”, añadió.

Sobre si se disculpará ante Parker, que criticó que la gente del club cuestione la lealtad de los aficionados, Guardiola dijo que no lo hará.

Pep Guardiola dirigiendo al Manchester City durante el partido de Champions/EFE

“Estamos orgullosos de lo que somos. Conozco nuestra historia. Sé que cuando estábamos en divisiones inferiores la gente viajaba a ver al equipo. La gente pone palabras en mi boca que no he dicho. No tengo ningún problema con los aficionados. Si lo tuviera, me echaría a un lado. Fue un partido muy duro contra el Leipzig, vi lo difícil que fue para nosotros en el vestuario y sé que contra el Southampton también lo será. Así que pedí a la gente que venga a ayudarnos”.

“Hay gente que no entendió mis comentarios, pero estoy aquí para defender lo que dije. Cuando me equivoque, pediré perdón, pero no pediré perdón por lo que he dicho. Sé quiénes somos y me gusta la afición que tenemos”, añadió Guardiola.

El Manchester City venció este miércoles al RB Leipzing por marcador de 6-3 en la primera jornada de la fase de grupos de la Champions League, mientras que en la Premier League recibirá al Southampton.