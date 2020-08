Champions League: Hirving Lozano apunta a ser titular ante Barcelona

Barcelona.- Este sábado el Barcelona recibe en el Camp Nou el Napoli en el juego de vuelta de los 8vos de final de la Champions League y hasta el momento el partido se mantiene empatado por lo que cualquier descuido será vital para sacar la ventaja. Y para el Napoli la ventaja la tendría con Hirving Lozano en el campo. Si bien el entrenador no ha dado la alineación ante sus declaraciones se pueda esperar el mejor escenario.

Desde la llegada de Gatusso al Napoli, el mexicano no vivió los mejores momentos en el equipo al ser rezagado en la banca por "no hacer lo que se le pedía", con el tiempo se buscó la salida del Chucky pero con el parón por la pandemia le dio una oportunidad más. Ahora con más de 10 partidos luego de volver en muchos de ellos el mexicano fue figura del conjunto napolitano.

Para este juego que el Napoli llega con la ventaja de haber terminado su temporada apenas el pasado domingo es que aun tiene el ritmo de sus futbolistas a diferencia del Barcelona que su liga acabó hace casi un mes, además de haber dado días libres a sus jugadores. Es el punto que podría aprovechar el equipo de Gatusso y explotar la velocidad del mexicano para conseguir la diferencia en los primeros minutos y manejar el partido.

En recientes declaraciones el italiano se expresó de buena forma sobre Lozano y aunque no dijo que sería uno de los 11 en el campo sus palabras dieron el paso a decir que la posibilidad es muy alta, luego del análisis anterior. "Sobre Lozano no ha cambiado nada. Después de la cuarentena ha trabajado duro y ha empezado a hacer lo que yo y mi staff estuvimos pidiéndole y empezó a jugar más", comentó.

Durante los últimos juego ante las ausencias de los delanteros tuvo que adaptarlo como un segundo acompañante con Milik o Mertens, en varios partidos se perdió en el campo pues al estar de espalada contra el arco rival no le acomodó, pero cuando fue utilizado en las banda fue donde más brilló y esas serían la opciones para su entrenador que busca sacar uno de los mejores resultados de la temporada.

Los números actuales pone como amplio favorito al Barcelona quien no ha perdido sus últimas 19 eliminatorias en donde no perdió el juego de ida, recordando que la ida en Italia quedó empatado 1. Por su parte el Napoli que no ha sido muy efectivo fuera de su casa en Champions League y más en esta instancia con dos derrotas ante el Chelsea y el Real Madrid.

El partido será en vivo este sábado por la señal de Fox Sports en punto de las 14:00 hrs tiempo del centro de México, también podrás seguir el minuto a minuto en nuestra página debate.com. Los posibles resultados para el acceso a los 4tos de final son, para el Barcelona le basta ganar por cualquier marcador o mantener el empate con el que inicio el juego. Para el Napoli necesitaría ganar por un gol de diferencia o empatar a 2 en adelante.

