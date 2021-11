Champions League: Lionel Messi sería baja para el PSG para enfrentar al Leipzig

Francia.- Esta semana vuelve la Champions League con la Jornada 4 en donde el equipo del PSG visita la cada del RB Leipzig pero lo estaría haciendo sin la presencia de Lionel Messi y es que el argentino tendría algunas complicaciones musculares que le impedirían jugar, además de que de parte del entrenador no prefiere arriesgarlo.

De acuerdo con los reportes desde Francia se ha especulado que Lionel Messi no ha tenido una buena recuperación de los dolores musculares y es que en pocos días fue sometido a mucha actividad desde el viaje a Sudamérica para las Eliminatorias de Conmebol pero tambien con el regreso y el futbol hecho con el PSG, además de que la edad es algo que ya es factor.

Por eso Mauricio Pochettino no lo contemplaría para la lista final que viaje a Alemania para disputar la Champions League y guardarlo para las acciones del fin de semana y que llegue a punto al 24 de noviembre en la fecha 5 ante el Manchester City para posiblemente ya sellar el pase a los 8vos de final de la competencia a iniciar en febrero de 2022.

La lista será revelada en las siguientes horas pues el PSG emprenderá el vuelo a Alemania para disputar su partido este miércoles 3 de noviembre. Aunque no tendrían porque preocuparse ya que el equipo tiene una figura en cada posición y para suplirlo podría ser cualquier jugador sin problema, y estando Neymar y Mbappé sería suficiente para ganar el partido.

Lionel Messi no estaría para la Champions League de esta semana | Foto: EFE

El PSG ubicado en el Grupo A de la Champions League se mantiene como líder por un punto ante el Manchester City, mientras que el equipo alemán es el último lugar con cero puntos, prácticamente eliminado. De ganar este miércoles estaría cerrando su calificación y su pase a la siguiente ronda en busca del primer título en esta competencia.

Lionel Messi apenas este fin de semana vivió un momento de tensión luego de que su equipo al entretiempo se encontraba perdiendo pero luego para el inicio del segundo tiempo ya no salió a la cancha y su club remontó, algunos le atribuyeron que traba el orden el equipo, otros que no se ha adaptado del todo, lo que es una realidad es que no se ha encontrado bien en el campo luego de casi 3 meses desde su llegada.