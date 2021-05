Champions League: Manchester City vs Chelsea ¿Qué plantilla es más cara?

Portugal.- Este sábado 29 de mayo la Champions League tendrá una final entre dos de los equipos más fuertes deportivamente y en lo económico del futbol actual. La UEFA recibirá en Porto al Chelsea y al Manchester City para definir la temporada 2020-2021 con dos equipos que no han brillado mucho en el torneo continental más importante de Europa.

Pero una de las dudas que más surgen a solo días de la gran final es qué equipo es mejor y eso no solo abarca en lo que pueden hacer o no en el campo, si no que también ya tiene otras áreas como el tema del dinero, una parte fundamental que los equipos han priorizado en los últimos años y es que según su filosofía entre más caros mejores resultados en el campo.

Aunque eso en realidad no funciona así, el claro ejemplo es el Manchester City quien con tantos años invirtiendo millones y millones de euros para ganar la Champions League es hora que no habían podido siquiera llegar a una final. Casi es el mismo caso del Chelsea que desde el 2012 no se había presentado a una final.

De acuerdo con el sitio especializado de Transfermarkt los dos equipos son de plantillas con valores descomunales pero siempre habrá uno que tenga mucho más valor. Primero analizaremos al equipo del Chelsea quien ya fue campeón de Champions League en la temporada 2011-2012 al vencer al Bayern Munich. Actualmente el equipo dirigido por Thomas Tuchel tiene un valor en el mercado de poco más de 773.80 millones de euros.

El Chelsea tiene jugadores importantes que aportan a este valor de una manera impresionante como el portero español Kepa, otros más como Thiago Silva que a pesar de su edad sigue siendo un hombre importante, César Azpilicueta, N'Golo Kanté y Christian Pulisic solo por mencionar algunos. Todos ellos intentarán darle un gran partido a su afición que los acompañe en la final.

Mientras que por el otro lado, el Manchester City que nunca ha sido campeón de Champions League, es actualmente una de las plantillas más caras en el futbol, es de sorprender la cantidad de dinero que cada año el equipo inglés destina refuerzos o nominas para intentar ser el monarca de Europa. Luego de tantos años apenas logró llegar a su primera final.

En lo que respecta a su valor este asciende a poco más de 1.03 mil millones de euros, una cantidad impensable para equipos "normales" que en otras ligas son considerados de los grandes. Aun así eso no le ha funcionado para er el campeón. Pep Guardiola quien ha sido el dirigente de este equipo millonario tiene a su mando a jugadores como Ederson que desde el arco le da al seguridad necesaria, Kevin De Bruyne, Raheem Sterling, Riyad Mahrez, Gabriel Jesús y aunque ya se irá del equipo a Sergio Agüero.

En pocas palabras el equipo del Manchester City es el club más caro en llegar a una final de Champions League en los últimos años guardando las proporciones con otros equipos como el Real Madrid que también maneja cifras importantes.

Las acciones de esta Champions League serán este sábado 29 de mayo en punto de las 14:00 pm, dos equipos millonarios en busca de un gran premio que podría valer cada centavo de lo que han invertido hasta el día de hoy.