Champions League: Mohamed Salah espera ser el que decida la final ante el Real Madrid

Previo a una semana para que se dispute la final de la Champions League ante el Real Madrid, Mohamed Salah compareció ante los medios y aseguro que busca ser el protagonista número uno.

"Estoy muy motivado. Después de lo que pasó en 2018 y el pasado domingo, todo el mundo está motivado".

En el tema de su contrato y renovación, Mohamed Salah no piensa en eso y solo se concentra en lo que tiene enfrente que es la final de la UEFA Champions League ante el Real Madrid el 28 de mayo en París.

"En mi mente no me enfoco en un nuevo contrato. Solo estoy concentrado en ganar la Champions y agarrar el trofeo. No quiero hablar del contrato ahora, la temporada que viene estaré aquí seguramente".

Para Salah, su dolorosa aparición en su última final de Champions League en Kiev, fue uno de los episodios más tristes de su carrera al salir a los 13 minutos de juego por lesión en una jugada con Sergio Ramos.

"Fue el momento más difícil de mi carrera. Salir a los 13 minutos es lo que puede pasarle a un jugador. Cuando me enteré de que habíamos perdido dije: no podemos perder de esta manera. Pero al año siguiente la ganamos".

Sobre el colombiano Luis Díaz, comentó que es un jugador clave en el Liverpool y bromeo en decir que no sabe hablar inglés.

"No habla en inglés. Lo está haciendo muy bien, es muy importante, y encima tenemos muchos jugadores que hablan en español".

Mohamed Salah es uno de los jugadores que se perfilan para ser uno de los claves en el esquema táctico del Liverpool en esta final ante el Real Madrid en la Champions League. Ante esto, el delantero egipcio aseguró que quiere ser el protagonista de este duelo titular.

"Espero ser yo el que decida esta final de la Champions League ante el Real Madrid el 28 de mayo en Paris", sentencio el delantero egipcio.