Champions League: Philippe Coutinho jugaría el Barcelona vs Dinamo de Kiev

Barcelona.- El mediocampista creativo del club de futbol Barcelona, Philippe Coutinho, se encuentra lesionado del bíceps femoral de la pierna izquierda desde el pasado 24 de octubre, cuando disputaba el Clásico español Barcelona vs contra Real Madrid, partido en el cual los culés perdieron por tres goles a uno.

Aunque en un principio los diagnósticos médicos no eran tan favorables, el ex del Liverpool busca regresar lo antes posible a los terrenos de juego para tomar ritmo de cara a los próximos encuentros de Champions League, uno de los torneos más importantes en el mundo y que el brasileño no tiene en sus vitrinas.

El encuentro que podría ver el regreso de Cou se disputaría el sábado 21 de noviembre, contra el Atlético de Madrid, apenas unos días antes de que Méssi, y compañía enfrenten al Dimano de Kiev en un suelo más de la máximo compatencia a nivel de clubes.

Incluso, el pasado martes 10 de noviembre, el "little magician" saltó al campo número 2 de la Ciutat Esportiva para realizar algunos ejercicios en solitario, esto, como parte de su recuperación física de cara a volver al alto nivel que mostró en los primeros encuentros de la actual temporada.

Su posible regreso al equipo dirigido por el holandés Ronald Koeman significaría un alivio, ante la ausencia del "niño maravilla", Ansu Fati, quien durante el inicio de torneo se convirtió en el jugador más determinante del equipo incluso sobre el argentino Leo Messi.

La plantilla del Barcelona no es la más completa y así lo dejó ver recientemente el entrenador durante una entrevista, donde fue cuestionado al respecto. Por otro lado, algunas estrellas del equipo no han ofrecido el rendimiento que todos esperaba de ellos.

Tal es el caso del francés Antoine Griezmann, quien ha registrado una escasa marca de goles, mostrándose poco certero frente al marco e inseguro con el balón en los pies. Es un jugador que llegó para contribuir a levantar la orejona, pero poco ha podido lograr inclusive en la misma liga local

Otro futbolista que no ha dado el ancho como se esperó por su gran coste, es el también jugador de Francia, Ousmane Dembélé, a quien se la ha tenido paciencia hasta el momento, pero ha sido atacado frecuentemente por las lesiones.

En los últimos encuentros ha mostrado una versión que pocas veces se le ha visto vestido de azulgrana, ganando de a poco y con goles como sustento, según medios españoles, la confianza de Koeman.

Sin duda de cara a los próximos encuentros de Champions League, el astro basileño Coutinho sería de ayuda en un plantel no tan basto y con ciertos huecos que el entrenador intenta llenar con jugadores jóvenes cuya falta de experiencia puede representar una desventaja en una competición de tal magnitud.