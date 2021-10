Champions League: Por culpa de Cristiano Ronaldo el Manchester United tuvo que modificar su uniforme

Inglaterra.- No es un secreto que cuando se trata de Cristiano Ronaldo hay algunas cosas que tienen sentido y otras no, pero siempre se busca que el jugador esté lo más cómodo posible y eso es lo que el Manchester United y Adidas han hecho por él.

Como ya es bien sabido el gusto de CR7 por jugar con con uniformes con marga larga, pues la marca alemana fabricó uniformes bajo ese concepto para complacer al portugués.

Es casa vez más común que las marcas ya no pongan a la venta uniformes de manga larga pues para los fans no es una necesidad o un plus al momento de elegir la camiseta de su equipo por lo que además genera un costo alto por el exceso de tela, y eso es lo que ha llevado a que el Manchester United no usará más camisetas así hasta este miércoles en Champions League.

Con la llegada de Cristiano Ronaldo eso cambió, como se sabe el luso es amante de jugar con camisetas de manga larga, siendo eso a más de 20 años de su debut una incógnita y se le atribuye a una superstición y otros más a la comodidad aunque la ha utilizado en climas verdaderamente complicados, así que podría ser algo más.

Bueno sabiendo eso, Adidas escuchó al jugador y gracias a Cristiano Ronaldo y el gran poder de convocatoria que tuvo ese juego de Champions League a través de la pagina del Manchester United ya se pueden conseguir las clásicas camisetas manga larga con nombre y número de CR7, claro esto aumenta su precio que van hasta las 69.95 libras que en pesos mexicanos son poco más de 2350 pesos.

Así se ven los nuevos uniformes del Manchester United gracias a Cristiano Ronaldo | Foto: Especial

Cristiano Ronaldo, ha utilizado esa versión del uniforme del United manga larga en la victoria de Champions League, la primera desde su regreso al cuadro inglés, se ha coronado usándola en la Eurocopa, en la Nations League, en todas las Champions League que ganó con el United y el Real Madrid.

La única ocasión en donde el luso dejó de lado la manga larga fue en su paso por la Juventus, ahí el equipo italiano y la marca Adidas no tuvieron esa consideración por lo que se le vio con camisetas manga corta y en ocasiones con camiseta interior de manga larga para simular que sí la traía.

En la pagina ya se pueden ver las 3 equitaciones del Manchester United y una que ni siquiera se ha usado con un diseño totalmente retro pero todas de manga larga en honor al portugués ganador de 5 Champions League.