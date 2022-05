Champions League: Real Madrid es el rey de copas, derrotó al Liverpool y alzó su título 14

Misión cumplida para el Real Madrid al conquistar su decimocuarto título de la UEFA Champions League por la mínima diferencia sobre el Liverpool en la gran final que se disputó en el Stade de France, en París, Francia. Vinicius Jr fue el anotador del único tanto al minuto 58.

Carlo Ancelotti condujo a los blancos a la gloria en la Ciudad Luz para saborear de nueva cuenta de las mieles del éxito, Una final emotiva, que se postergó por espacio de media hora porque un gran número de aficionados del Liverpool entraron sin boleto al inmueble, la ceremonia de inicio llegó en el momento en que la ansiedad hacía de las suyas.

Las acciones

Un primer tiempo que comenzó con buen ritmo, españoles e ingleses saltaron al terreno de juego con el alto nivel que se acostumbra jugar en el Viejo Continente, una final que pudo haber sido la revancha para los Reds del 2018, pero que no pudieron, el primer tiempo sin goles, pero sí con muchas ocasiones tanto de Karim Benzema y compañía, como por Mohamed Salah, quien tocó varias veces a la puerta de Thibaut Courtois.

Karim Benzema no pudo anotar EFE

Ya en el complemento, todo parecía indicar que se irían a la prórroga, pero ambos conjuntos no cesaron, buscaron una y otra vez, hasta que llegó el invitado al minuto 58, cuando en una acción ofensiva, el uruguayo Federico Valverde centró desde la pradera derecha hacia el corazón del área, el brasileño Vinicius Jr apareció ahí para cerrar la pinza y empujar el esférico al fondo de las redes Era gol y Real Madrid ya era campeón.

Vinicius Jr le dio el triunfo al Real Madrid EFE

Un final dramático, los cánticos en las tribunas, el famoso coro del “You’ll never walk alone” de los hinchas del Liverpool y los madridistas coreaban “Cómo no te voy a querer”, fueron suficientes cinco minutos de prorroga no aptos para los cardiacos hasta que sonó el silbatazo final. Real Madrid alzó así su Orejona número 14 en la historia con Marcelo, quien pese a no jugar, alzó el trofeo quizá, en su último partido con la camiseta blanca.