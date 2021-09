Champions League: Solo 3 mexicanos verán acción en la fase de grupos

Europa.- Solo horas separan al mundo de volver a vivir el inicio del mejor torneo a nivel de clubes en Europa, con el arranque de la fase de grupos de la UEFA Champions League en donde por primera vez en mucho tiempo los jugadores mexicanos son cada vez menos y eso preocupa al futbol mexicano.

Este martes 14 de septiembre oficialmente arranca la temporada 2021-2022 de la Champions League; los equipos ya están listos, lo que han tenido que viajar ya lo han hecho y los que reciben el partido inaugural tienen preparada la bienvenida para una edición en donde volverán los aficionados al estadio luego de un par de campañas complicadas.

Pero si bien el tema central es el regreso del mejor futbol del mundo a nivel de clubes tambien es justo analizar la presencia de los futbolistas mexicanos que para esta edición serán contados con los dedos de una mano los que verán actividad con sus equipos y es que de los 4 que lograron su calificación solo 3 han sido registrados por sus equipos.

Leer más: Equipos de la Liga MX buscan la final de la Leagues Cup esta semana

El primero y del que no se verá acción al menos en la fase de grupos es Eugenio Pizzuto quien no fue registrado con el Lille para esta temporada de la Champions League y es que el mexicano no ha tenido una incorporación segura al primer equipo. La temporada pasada que fue la primera quedó campeón pero sin jugar, ahora se podría esperar que para la Ligue 1 pueda aparecer por primera vez.

Este es el nuevo balón de la UCL para la campaña 21-22 | Foto: Captura

Luego llegan dos casos especiales quienes han estado convocados sus equipos para esta edición y que curiosamente se verán las caras en el partido de debut, se trata de Héctor Herrera (Atlético de Madrid) y Jesús Manuel Corona (Porto) quienes el día miércoles podrían tener minutos juntos en el campo, es más probable que el jugador del Porto lo haga ya que HH aún debe recuperarse de una lesión.

Y el último caso es Edson Álvarez con el Ajax que tendrá su debut ante el Sporting Lisboa quien regresa a una Champions League luego de ser campeón de la Liga de Portugal. El "Machín" se ha hecho del puesto titular por lo que es muy seguro que tenga acción este miércoles.

Otros de los mexicanos que están en Europa pero no pudieron disputar este Champions League ya que sus equipos no pudieron clasificar son, Raúl Jiménez (Wolves), Andrés Guardado y Diego Lainez (Betis), Hirving Lozano (Napoli), ellos son los que hubieran tenido más oportunidad de lograrlo pero podrán probar suerte en otros torneos como la Europa League y la Conference League.

Dónde y a qué hora ver el debut de los mexicanos

Miércoles 15 de septiembre

Atlético de Madrid vs Porto | 14:00 pm | HBO MAX (México)

Sporting vs Ajax | 14:00 pm | HBO MAX (México)