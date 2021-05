Champions League cambiaría su formato para jugar la fase final en una sola ciudad

Portugal.- A solo minutos de que se juegue la final de la Champions League entre el Manchester City y el Chelsea se ha revelado que los altos mandos de esta competencia estarían pensado en modificar la ronda final para que las semifinales y la gran final se jueguen todas en una semana y en una sola ciudad.

De acuerdo con el diario The New York Timas reveló que directivos de la Champions League ya han hablado de la posibilidad de este cambio para hacerlo llamas "Final Four" en donde se busca evitar que pase tanto tiempo entre las semifinales y la final y evitar problemas para los equipos, además de que ayudaría a la ciudad sede para su economía.

"Una semana de campeones es la que las dos semifinales y la final se disputarán en una misma ciudad y se complementarán con un programa de conciertos, partidos y otros eventos", anuncia el diario.

Este formato cambiaría el modo de ver el futbol ya que los 4 equipos que lleguen a las semifinales no podrían jugar en sus estadios como normalmente lo harían, además de que solo sería un partido a eliminación directa para que todo sea en una semana. De esta forma la Champions League más los cambios que se esperan ya para el 2024 sea totalmente diferente a los que se conoce.

Esto ya pasó en la edición pasada de la Champions League aunque sucedió por temas de la pandemia, en donde los equipo que aun estaban con vida se reunieron en Lisboa y en una sola sede se jugaron los partidos restantes, además de que las semifinales fueron a un solo partido y días más tarde el Bayern Munich y el PSG definieron al campeón.

De momento aun se trata de una idea y la Champions League no ha aprobado ninguna modificación más que las que se esperan para un par de años más. Todo esto es con motivo de recuperar dinero de lo que se ha perdido en los últimos meses por la pandemia, además de que utilizarían la expectativa de ver un duelo a eliminación directa para ganar dinero con los derechos de transmisión.

Por ahora se están centrando para que la final que se jugará este sábado sea la mejor posible luego de llegar a Portugal de manera urgente luego de que Estambul por segunda ocasión no pudo ser la sede de la final por temas de salud. Hoy el Manchester City salta por su primer título y el Chelsea por su segunda estrella.