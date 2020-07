Chango 0-TE asegura que todos podrán salir de estos difíciles momentos

Culiacán.- El Chango 0-Te se ha ganado al público culiacanense con su peculiar show, lo que le ha valido para en esta cuarentena buscar nuevas alternativas, entre ellas, su canal de Youtube, además de sobrellevar los problemas económicos que ha causado la suspensión de la Liga Mexicana de Beisbol. La mascota de los Tomateros de Culiacán habló a esta casa editorial acerca de sus inicios y presente dentro de la industria del beisbol.

¿Cómo has estado durante la cuarentena?

Fíjate que hemos estado bien; todos estamos expuestos a esto. Estamos en la guerra y por salir adelante. Tratamos de estar con todas las precauciones necesarias y es un nuevo estilo de vida que tenemos que tener.

Todos en el estadio visualizamos a un chango muy hiperactivo, ¿cómo ha sido para ti esta etapa de encierro?

La verdad, mi personaje del estadio es con una personalidad irreverente, loco, pero al final se queda ahí. En mi vida cotidiana soy una persona tranquila y quienes me conocen están consciente de ello. Es un trabajo que amo. De chavo era acróbata y gimnasta, y le quise meter a mi personaje un toque más mexicano.

Chango 0-Te es el entrenimiento de la afición al beisbol en Culiacán | Foto: José Betanzos/El Debate

Estás creando ya escuela dentro de las mascotas deportivas, ¿qué representa eso para ti?

La verdad de las cosas, trato de no clavarme en eso. Pienso que cada quien trae sus ideas. Yo he trabajado sobre el Chango, le he peleado mucho, al principio mi idea no era aceptable porque el beisbol era muy familiar. Me aferré mucho, me cerraron puertas y aquí estoy. El estilo del Chango ya es muy imitable. El Chango rompió ese esquema de una mascota en un estadio de beisbol.

Las vueltas que da la vida, mencionas que batallaste para que te aceptaran y ahora ya trabajas con Tomateros, Toros y en ocasiones con Cañeros.

Gracias a Dios me ha salido mucho trabajo, también fui campeón en una ocasión con Venados de Mazatlán. Esto mientras Tomateros no esté jugando o haya quedado eliminado, porque al final de cuentas Tomateros es con quien inicié.



¿Cómo es la persona que está detrás del personaje?

Fíjate que en ocasiones le dicen a mi esposa que no se debe de aburrir conmigo, pero no, soy como cualquier persona. Sí me considero una persona alegre, que cuando estoy con mis amigos me “destrampo” un poco, pero necesito estar en mi círculo de confianza. Trato de separar mucho a Julio con mi personaje. Ahora que empecé con el rollo de mis redes sociales, iba muy bien, solo que llegó la pandemia y me bloqueó todo. Hasta ahora vuelvo más a la rutina. Le hice un carro al Chango y no lo pude sacar. Acabo de empezar a grabar para mi canal de Youtube.

Al final de cuentas sí se ha tenido una diferencia, pero gracias a Dios no he tenidos problemas fuertes. Sé cuándo no se le puede acercar a un jugador, porque tal vez no han tenido un buen juego. Cuando agarro a un jugador es por que se que se puede. Con los aficionados es igual, me le acerco y con ver un gesto me doy cuenta hasta dónde puedes llegar.

Tocando el tema de la suspensión de la LMB, también te afecta a ti, platícame acerca de ello.

Nos atrasó totalmente. Nos dejó temblando, al final de cuentas nos quedamos sin nada los que estamos envueltos en esto, tanto jugadores, como mi caso. No culpo a los equipos, porque ellos están pasando por la misma circunstancia. Las nóminas son muy grandes, los patrocinadores dan un paso al costado y nosotros debemos de tener en la cabeza que así es nuestro trabajo, que lo hacemos por temporada.

Ante ello tomaste precauciones y nos dimos cuenta que vendes tus productos oficiales en tus redes sociales. Me habían pedido mucho mis casacas y me animé a aventar una línea de ellas y tuve una respuesta que no esperaba en esta pandemia. Es una manera de buscar un ingreso. Hubo mucha respuesta. Para quien guste una puede contactarme en mis redes sociales.

¿Qué mensaje le envías a la afición?

Gracias a la raza que me sigue en redes sociales, que me ha dado su confianza en mí. Ha sido un proceso difícil al iniciar con mi canal de Youtube.

