Charles Leclerc: “He cumplido todos los sueños que tenía de pequeño”

Monza, Italia.- El monegasco Charles Leclerc se mostró tremendamente feliz tras vencer en Monza, la casa de Ferrari, y romper una sequía de nueve años sin que ningún piloto de la escudería italiana se subiese al escalón más alto del podio, y aseguró que ha “cumplido todos los sueños que tenía de pequeño”.

“Han pasado muchas cosas por mi cabeza durante la carrera, muchas emociones. La carrera ha sido muy difícil con Lewis todo el tiempo pegado detrás de mí. Sabía que Lewis casi no comete errores, así que debía estar centrado. He cometido un error yo y ha sido una locura. Me he empezado a creer la victoria en las últimas dos vueltas. Con el tráfico me he distanciado de Valtteri y me he liberado en la radio, creo que no se ha entendido nada tras la bandera a cuadros. He cumplido todo los sueños que tenía de pequeño. Es increíble”, dijo en rueda de prensa visiblemente contento.

“La victoria de aquí ha sido más difícil que la de Bélgica. Han sido el primer fin de semana de mi vida en el que en todo el momento el objetivo ha sido ganar. Eso era lo único que quería para este fin de semana delante de nuestros aficionados. También lo pensé durante la carrera, y me añadí un poco de presión a mí mismo”, añadió.

Para ganar en Italia tuvo que defenderse de Hamilton hasta el límite del reglamento, para lo que le ayudó su disputa con Max Verstappen (Red Bull) en Austria, donde perdió la carrera: “Creo que desde Austria ha quedado claro que podemos ir más allá en cuanto agresividad para pelear por posición; Austria me ayudó a verlo así. Mi defensa hoy ha ido muy al límite, pero me gusta competir así”.

Leclerc optó por el neumático duro en la parada, al contrario que los Mercedes que se decantaron por el medio: “Creo que la estrategia estuvo bien. Estábamos en una situación complicada porque era un Ferrari contra dos Mercedes y ellos tenían más margen. Al final creo que hemos acertado con la estrategia”, dijo.

Charles Leclerc celebrando su victoria en el Gran Premio de Italia/EFE

El duro ha sido difícil de gestionar. Las primeras tres o cuatro vueltas fueron bien, pero de repente tras las cuatro vueltas se quedaron sin agarre. Al final de la carrera perdí ritmo porque me quedé sin agarre en las gomas traseras. No estaban especialmente mal, pero tuve muchos problemas con la rueda trasera izquierda”, añadió.

Una victoria tras la superó a su compañero, el alemán Sebastian Vettel, en la clasificación, pero se mostró cauto de cara a poder mantenerse así hasta final de temporada: “Creo que no seremos tan competitivos en el futuro como en Spa y Monza. No sé si seguiré por delante de Seb en el Mundial, creo que debemos trabajar juntos para ayudar al equipo. Ya lo veremos”.