Charlyn Corral busca ganarse el cariño de la afición del Atlético

La delantera mexicana Charlyn Corral, nueva jugadora del Atlético de Madrid de la liga española, aseguró hoy estar ilusionada por defender la camiseta de las colchoneras y lista para ganarse el cariño de la afición.

“Estoy feliz, con ganas de estar allá en España en este nuevo reto. Quiero ganarme el cariño de la gente y un lugar en el equipo Siempre que he visto jugar al Atlético lo hace muy bien, desde que empecé mi estancia en Europa creí que era un equipo en el que embonaría bien mi estilo, ahora tengo que demostrarlo y ayudar a crecer, seguir ganando ligas y champions”, comentó a Efe.

Corral emigró a Europa porque no había una liga femenina; fichó para el Merilappi United finlandés en el 2015 y fue cedida al Levante un año después en donde fue dos veces la mejor delantera de la Liga y máxima goleadora de la liga en el 2017-18.

En el Atlético femenino la delantera ha coincidido con la defensa Kenti Robles, mexicana que la ayudará en su adaptación.

“Lo de Kenti Robles es bueno para mi vida en Madrid, ella es titular y se convertirá en una guía, pero nuestros caminos son distintos y me toca ganarme el cariño y respeto de la gente y de mis compañeras. Me gustaría ayudar a las asistencias y goles, mis estadísticas se han mantenido y es lo que me van a exigir”, dijo.

Corral va a la vanguardia de la selección femenina mexicana que estará en los Juegos Panamericanos de Lima y que viajó este martes a Perú, donde el Tri enfrentará en la fase de grupos a Jamaica, Paraguay y Colombia.

“Estamos motivadas, es una gran oportunidad de ganar algo, el futbol femenino de México lo necesita, tenemos ganas”, señaló luego de lamentar que México quedará fuera de manera sorpresiva de la Copa Mundial que terminó el pasado 7 de junio.

Lo que sucedió en la eliminatoria, no pasar la ronda de grupos, nos dolió, pero fue una lección, y ahora vamos a llegar bien. Todas sabemos que lo que pasó fue inesperado y los Panamericanos son un reto para este que es un buen equipo”, concluyó.