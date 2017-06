Charlyn Corral extiende contrato con el Levante

Valencia, España.- El Levante UD Femenino informó que llegó a un acuerdo con la jugadora mexicana Charlyn Corral para renovar su contrato por una temporada más.

La delantera internacional recaló en el club español femenino en julio de 2015, por lo que vestirá por tercera campaña consecutiva la elástica granota.

Charlyn se ha convertido en pieza fundamental del conjunto levantinista, con el que ha anotado un total de 43 goles en Liga, 23 en la 15/16 y 20 en la 16/17.

La atacante ha sido elegida por los aficionados, a través de La Liga, como la mejor delantera de la Primera División Femenina, por segundo año consecutivo.

Corral llegó a la entidad de Orriols procedente del Merilappi United (Finlandia) con un extenso currículum en el que destacaba el Campeonato en la Olimpiada Nacional Sub 12, Sub 14 y Sub 17, siendo la máxima goleadora en las dos primeras, y la participación en el Mundial Sub 20 en 2006, 2008 y 2010.

Además, con la Selección, jugó el Mundial en 2011 y en 2015 participó en el de Canadá.

Con información de RECORD