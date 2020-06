Charlyn Corral no jugará con América mientras Leo Cuéllar sea el entrenador

Ciudad de México.- Una de las jugadoras con más trayectoria en el futbol femenil es Charlyn Corral quien ahora juega para el Atlético de Madrid en España, misma que dio a conocer que "por dignidad" no llegaría al América mientras el director técnico sea Leonardo Cuéllar.

La relación entre ellos no ha sido buena en los últimos años, al grado de que el entrenador vetó de manera sorpresiva a la jugadora de la Selección Mexicana solo por no estar de acuerdo con sus decisiones.

En entrevista para W Deportes la futbolista explicó que por ahora América no es lugar para ella por cuestión de dignidad, "No jugaría en el América, tengo mucha dignidad y claro que no jugaría ahí", comentó Corral.

Todo el problema inicio al finalizar el Mundial de 2015 donde la jugadora le hizo algunos comentarios sobre el plan de su trabajo pidiéndole que tuviera en cuenta más cambios, así mismo expresó que deberían hasta cambiar de entrenador algo que no agrado al estratega y tomó venganza de Charlyn al vetarla bajo propia mano de las siguientes convocatorias y de las más reciente eliminatoria para la Clasificación para los Juegos Olímpicos.

Su última participación con México fue en los Panamericanos de Lima en 2019 | Jam Media

"Terminamos el Mundial y la verdad dije que hacía falta cambios, refiriéndome a muchos cambios y no solo de director técnico. También hacía falta apoyo a la selección femenil, dar seguimiento a las jugadoras, que nos traten como profesionales, que mejoren los viáticos para que esto crezca. Obviamente el ‘profe’ Cuéllar lo tomó a mal. Después me vetó y no fui a Panamericanos", finalizó.

Charlyn ha estado en Europa desde el 2015 cuando fichó por el Levante, mismo con el que jugó por 4 años hasta que en 2019 le llegó la gran oportunidad para representar al equipo del Atlético de Madrid, donde se ha convertido en una de las jugadoras favoritas de los aficionados y que además ha sido contundente frente al arco.

