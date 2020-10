Charlyn Corral sale sin problemas de su operación de la de la rodilla

La delantera mexicana del Atlético de Madrid en la Liga femenil española, Charlyn Corral, salio con éxito de su operación en su rodilla, según informó el equipo rojiblanco en un comunicado en sus redes sociales.

Ahora la delantera mexicana se someterá a un proceso de rehabilitacion para evaluar bien su rodilla y esperar un tiempo promedio para que la jugadora azteca vuelva a las canchas en el futbol femenil de la liga española.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

La mexicana se lesionó en la jornada uno, donde se enfrentaron ante su similar del Espanyol del Barcelona.

Charlyn Corral se une a las bajas del equipo español para esta temporada, entre sus lesionadas están la portera sueca Hedvig Lindahl, la lateral española Carmen Menayo, y la extremo alemana Turid Knaak, además de la baja de larga duración de la centrocampista Virginia Torrecilla, inmersa en un tratamiento médico por un tumor en la cabeza.

En la temporada de 2019-2020, Corral participó en 20 partidos donde anotó ocho anotaciones en la liga española femenil, mientras que en copa nacional vio acción en dos juegos y marco gol en una ocasión, en copas internacionales vio acción en cuatro partidos con un gol.

Para esta campaña 2020-2021 solo estuvo en una jornada, que fue en la cuál salio lesionada y la obligo a operarse su rodilla.

A través de una carta difundida en su cuenta personal de Twitter, Corral explicó cuáles son sus sentimientos tras conocer la mala noticia y mostró su fortaleza tras afirmar que superará la lesión para volver mejor que antes.

Después de muchos años compitiendo en el alto nivel, hoy mi cuerpo ha decidido que era tiempo de parar. No obstante, agradezco todo lo vívido y espero pronto regresar. ����⚽️ pic.twitter.com/kdlLSt4wuH — Charlyn Corral (@CharlynCorral) October 5, 2020

En 2020 no fue convocada por el Seleccionador para disputar el Preolímpico, lo que causó las protestas de la jugadora en redes sociales. El seleccionador argumentó que la tenía considerada pero que debido a que no se podría incorporar a la convocatoria hasta muy tarde prefería utilizar otras alternativas. México no se clasificó para los Juegos Olímpicos. En marzo México disputó la Copa de Chipre y Charlyn Corral tampoco fue convocada.