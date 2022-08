Chatón Enríquez reveló que pudo ir al Espanyol pero Chivas no lo dejó

México.- La medalla de oro de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 crearon una generación en el futbol mexicano a la cual se le denominó como una de las más esperadas pues se pensaba que podrían llegar a lo más alto y si bien muchos pudieron brillar en los mejores equipos hubo otros que tuvieron que luchar, incluso con sus propios clubes quienes le cerraron las puertas para poder salir a Europa, tal es el caso de Jorge "Chatón" Enríquez quien pudo ir a Europa pero Chivas le dijo que no.

Enríquez fue parte fundamental de la Selección Mexicana Olímpica que se llevó e oro en Wembley en 2012, si talento en el mediocampos quedó exhibida, se pensaba que podría ser el siguiente referente del futbol mexicano y él mismo lo pensaba y más cuando llegó una oferta del Espanyol de Barcelona quien lo vio y decidió hacer una oferta por él pero en Chivas quienes le vieron más potencial con ellos le cortaron la alas.

Según comentó a TUDN, luego de los JJOO los directivos de los "Periquitos" se le acercaron y le confirmaron que había interés importante lo que hizo que se emocionara y que buscara la posibilidad de hablar con Chivas para su salida, pero solo recibió un "no" como respuesta. "Una noche me llevaron a cenar a Barcelona y se presenta un directivo del Espanyol y me comentaron que ya me seguían desde hace tiempo. Y era triste porque yo les decía a Chivas que me dejaran ir por favor, que yo sentía que algo bueno se estaba cocinando, que era mi momento", dijo Chatón Enríquez.

Aseguró que pidió su salida pero no hubo un si de la directiva de Chivas al final se perdió la oportunidad de salir a Europa, y luego de eso los problemas fueron más y más pues luego de ser uno importantes para el equipo pasó a ser banca para luego en el 2015 tuvo que salir del club en busca de nuevos equipos en los que pudiera tener más minutos, paso por México en otras divisiones incluso.

Su sueño de ir a Europa se cumplió en la temporada 2019-2020 cuando en el Salamanca de la tercera división de España le dieron un espacio, ahí se mantuvo por algún tiempo hasta que regresó a México para jugar con Venados en donde estuvo hasta el Clausura 2022 en donde ya no se le renovó su contrato y se quedó sin equipo. Ahora el aun jugador pues no se ha retirado, es director de academias internacionales en el Salamanca en España.