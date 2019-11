Chávez Jr desmiente su suspensión y se dice listo para boxear

El boxeador mexicano Julio César Chávez junior rompió el silencio después de que hace días se diera a conocer que se había negado a una prueba de antidoping y que estaría suspendido por la Comisión de Nevada.

El hijo de ella leyenda habló sobre lo sucedido por medio de sus redes sociales, en donde publicó una serie de fotografías negando rotundamente la información que se dio a conocer sobre su suspensión.

“Todo lo que se dice es una mentira yo estoy listo para pelear la gente que me conoce sabe. no dejen que los confundan yo sigo firme en mi recuperación y firme para mi pelea el 20 de diciembre no crean ustedes juzguen por lo que ven no por lo que les digan yo amo el boxeo me querían bien me lo pidieron pero no me lo creyeron todo es gracias a Dios”, escribió el Junior.

Julio César Chávez Junior regresará a los encordados el próximo 20 de diciembre cuando enfrente a Daniel Jacobs. El Hijo de la Leyenda debía someterse a pruebas antidoping 45 días antes de la contienda debido a antecedentes con sustancias prohibidas y respectivas suspensiones.

La Comisión Atlética de Nevada había contratado personal para buscar a Chávez y realizar las respectivas pruebas en Hollywood, California, donde el mexicano entrena en el Wild Card Gym de cara a la palea, sin embargo no localizaron al boxeador mexicano.

Julio César Chávez Jr durante una conferencia de prensa/AFP

Cabe señalar que hace días se dijo que la suspensión aplica hasta el próximo 20 de noviembre, fecha la cual tendría el Junior para presentarse a una audiencia para explicar su ausencia además de saber si la pelea sigue en pie.