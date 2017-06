Chávez Junior asegura que El Canelo lo perderá todo

Culiacán.- Por medio de una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, el boxeador mexicano Julio César Chávez Jr habló del asesinato de su tío Rafael Chávez González, hermano de su padre Julio César Chávez.

El pugilista se refirió al crimen cometido este domingo durante un asalto y dijo que "estoy agüitado por lo de mi tío que murió, lo mataron... A veces pienso con lo que pasó de mi tío hoy que pues lo mataron unos cholos".

"Yo no portaría un arma pero no me puedo defender contra alguien que traiga un arma", agregó a sus seguidores, "sí estoy triste por lo de mi tío (...) qué casualidad, este día murió mi abuela hace tres años".

También tocó el tema de la pelea entre Saúl 'Canelo' Álvarez y Gennady Golovkin, en Las Vegas y por el título de peso medio el próximo 16 de septiembre.

"Yo pienso que va a ganar el Golovkin y que el Canaelo perderá todo, para mí es mejor boxeador pero ya tiene 35 años", puntualizó.

Habló de su tío

El boxeador Julio César Chávez Jr confirmó en su cuenta de Instagram la muerte de su tío Rafael Chávez González, quien era conocido como “El Borrego”.

Durante una transmisión en vivo, a través de la red social, el hijo de la leyenda del boxeo, Julio César Chávez, dijo sentirse triste por la muerte de su tío, quien murió durante un asalto.

“Lo mataron unos cholos, lo asaltaron”, dijo durante la transmisión, donde también expresó sentirse “agüitado” por la muerte de su tío.

En la red social también publicó un mensaje donde recordó a su abuela:

“Mi tío Rafael pasó a mejor vida el mismo día que mi abuela hace 3 años. día #rip”.

Ayer, el boxeador Omar Chávez Carrasco informó de la muerte de “El Borrego”, y detalló que fue asesinado porque no quiso entregar el dinero que le exigían.

“Es increíble cómo la gente le puede quitar la vida a alguien que tiene hijos y madre, esposa, sin saber el dolor y daño que provocarán así de fácil, no lo puedo creer, espero y se haga justicia”, escribió en la red social.

Asesinato

Rafael Chávez González, hermano del excampeón mundial Julio César Chávez, fue asesinado la noche de este domingo, en su domicilio de la colonia Pemex, en un supuesto intento de asalto perpetrado ante su familia.

"El Borrego”, como se le conocía, era el mayor de una dinastía de boxeadores que integró con sus hermanos Rodolfo, Julio César y Roberto, y a la que se unieron sus sobrinos Julio César Jr. y Omar, y en últimas fechas su propia hija Annel, conocida como “la Borreguita”.

Julio César Chávez. Foto: ESPN

Así pasó

Los escuetos informes señalan que alrededor de las 22:00 horas, un grupo de sujetos, se dice que cuatro, llegaron al domicilio de Rafael, en las inmediaciones de la colonia Pemex y Díaz Ordaz, con la supuesta intención de asaltarlo.

El “Borrego” se habría resistido, negandose a entregar sus pertenencias y por tal motivo le habrían disparado tres veces en la cabeza.

La muerte fue confirmada a los minutos por Omar Chávez Carrasco, hijo de Julio César Chávez, a través de un mensaje en la red social Instragram, acompañada de una foto, en la que dio a conocer la noticia, lamentando la inseguridad que se vive y señalando que esperan se haga justicia.

Foto: Twitter

“omarchavezbu... es increible esto acaban de hacer de asaltar a mi tío borrego y como no quiso darles el dinero lo mataron es increíble cómo la gente le puede quitar la vida a alguien que tiene hijos y madre esposa sin saber el dolor que le provocarán… así de fácil no lo puedo creer espero y se haga justicia @chuyvaldesp @quirino_ordaz”, apuntó Chávez Carrasco.

Al lugar de los hechos arribaron elementos de la policía para llevar a cabo el aseguramiento del área así como también militares, además de peritos de la Procuraduría General de Justicia quienes se encargaron de levantar registros y llevar a cabo labores de campo.