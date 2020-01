Chávez y Arce le ponen más sabor a su próximo combate

Hermosillo, Sonora.- Con motivo de una campaña organizada por el Gobierno de Sonora encabezada por la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano en conjunto con el Hospital infantil del Estado de Sonora (HIES) llamada "Ponte Frente al Espejo" los ex boxeadores se hicieron presentes en las instalaciones del inmueble para convivir con los pacientes.

Ambos peleadores recorrieron el hospital en compañía de la promotora de su pelea y la gobernadora del estado de Sonora para unir sus campañas en "Duelo de Leyendas #PonteFrentealEspejo" que consta en ayudar combatir la alud mental de las personas y así fortalecer su salud emocional.

Ya en la conferencia de prensa ambas leyendas no hicieron esperar a los reporteros con sus peculiares respuestas en torno a su pelea, desde antes de que se hiciera oficial el enfrentamiento ya se daban sus mensajes por redes sociales, ahora lo hicieron de frente iniciando con Julio César Chávez.

"Que se entrene bien y que se cuide el Travieso, porque le voy a poner una golpiza. Le voy a quitar lo feo y lo dientón"

En respuesta del ex campeón mundial Jorge Travieso Arce, se le fue con todo "vamos a quitarle lo hablador y los picudo, me he entrenado con toda la seriedad y la intensidad y voy a llegar en gran condición. Julio no me va a aguantar el ritmo ni va a ver por dónde levan a entrar tantos golpes".

Son un espectáculo ante las cámaras | Zanfer

Asi sellaron su compromiso del 7 de marzo que se llevará a cabo en el Centro de Uso Múltiples de la Ciudad de Hermosillo en Sonora. Como parte de la cartelera habrá dos combates más en donde Luis 'Chapo' Castro se medirá ante el sinaloense Kevin Villanueva quienes disputarán el campeonato Internacional Mosca del CMB.

Y como tercer platillo de la noche, Bryan 'Latino' Acosta se verá las caras ante Jesús 'Jibarito' Ortega en la diputa de campeonato Juvenil Pluma WBC.