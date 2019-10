Checo Pérez: Estar cada vuelta en la carrera con el Autódromo lleno es increíble

Ciudad de México.- A pocos días del inicio de manera oficial del Gran Premio de México, Sergio 'Checo' Pérez habló en conferencia sobre la carrera y su sentimiento de competir en su país.

"Estar cada vuelta en la carrera con el Autódromo lleno es increíble, es mi mejor momento del año por la forma en que se me entrega la gente y es por lo que he tenido que luchar. Esperemos que podamos mejorar ese séptimo lugar que hemos logrado y creo que la suerte no ha estado de nuestro lado, pero aun así creo que hemos tenido un gran desempeño pese a todo", esas fueron las palabras con las que comenzó el piloto mexicano.

Sergio Pérez en conferencia | Foto: @LuisGardunoJr

Afirmó que los pilotos sienten el calor y apoyo del aficionado mexicano, algo que no pasa en otras plazas y es la principal característica del Gran Premio de México, además dice sentirse ilusionado por correr en el Autódromo Hermanos Rodríguez, "Es muy grande el sentimiento, es una fecha que me mantiene muy ilusionado al final de la temporada y llego con muchísima ilusión de dar lo mejor a la gente y una gran carrera a todos".

También comentó lo problemas que han suscitado con su auto durante la temporada, "Esta temporada era de esperarse que iba a ser complicada y lo frustrante fue que no tuvimos el mejor desarrollo a lo largo del año y las expectativas son altas y estoy cerca de otros lugares aunque estoy 11 en el campeonato".

Para finalizar, el piloto sabe lo importante que es terminar dentro de los mejores 10 lugares y que intentaran ser más competitivos para logar su cometido que es ganar la competencia además que ser la imagen referente de México en el mundo de la Formula 1.

La competencia iniciará esta viernes con las primeras y segundas vueltas, y el día sábado con las terceras y última antes de la clasificación para el domingo iniciar con la carrera de campeonato que Lewis Halmilton se perfila como el ganador nuevamente.