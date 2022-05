Checo Pérez de intentar ser futbolista pasó a ser el máximo ganador mexicano en Fórmula 1.

México.- Sergio ‘Checo’ Pérez tenía una pasión más grande que el automovilismo cuando era niño, el futbol, y soñaba con convertirse en jugador de su equipo, el América, pero su objetivo se frustró cuando entendió que su talento era ser piloto, algo que se comprobó al convertirse en el mexicano más ganador en Fórmula 1.

“Me veía jugando en el América, pensaba que nunca tendría la oportunidad de llegar a la Fórmula Uno. Pensaba que en el futbol tenía futuro, pero rápido supe que no. No hay niño que no sienta que es el mejor futbolista del mundo”, explicó en una entrevista a su escudería, Red Bull, el piloto que este domingo ganó el Gran Premio de Mónaco.

El triunfo en el Principado convirtió a Checo Pérez en el mexicano con más victorias en la historia de la Fórmula 1 al llegar a tres en su carrera y superar a Pedro Rodríguez, quien obtuvo dos.

Con 12 años, el balompié estuvo cerca de que Pérez dejara para siempre el automovilismo ya que decidió ir al partido entre el América y las Chivas, el clásico de la Liga local, en vez de a la final de un campeonato de karting.

Sergio Pérez en el podio del Gran Premio de Mónaco este domingo/AFP

Checo Pérez era favorito para hacerse con el Shifters 80 c.c., que se corrió en su natal Guadalajara, pero en vez de ello asistió a ver una victoria del equipo de sus amores y como consecuencia su padre vendió sus karts. La pérdida de uno de sus primeros automóviles fue un buen castigo para que ‘Checo’ retomara su carrera como piloto y a los 15 años iniciara una travesía por Europa que este domingo le encumbró al puesto más alto del podio en Mónaco.

“Es un sueño hecho realidad. Como piloto siempre sueñas con ganar aquí. Después del gran premio de casa, no hay un fin de semana más especial”, explicó tras conseguir su primera victoria en Mónaco.

Los primeros lugares de Checo Pérez en la Fórmula 1 se reparten en Sakhir en 2020 cuando estaba en el equipo Racing Point, Azerbaiyán en 2021 y el de Mónaco, estos últimos dos con Red Bull. Rodríguez logró sus victorias en 1967 en Sudáfrica con la escudería Cooper y en 1970 en Bélgica con BRM.

Checo Pérez ocupa el tercer lugar del campeonato de pilotos de la Fórmula 1 con 110 puntos, por detrás del monegasco de Ferrari Charles Leclerc, segundo con 116 unidades, y del líder, su compañero en Red Bull, el neerlandés Max Verstappen, con 125.