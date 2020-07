Checo Pérez dice que el sexto lugar es bueno para iniciar la temporada

¡Wow, qué carrera! La suerte no estuvo con nosotros, 2 safety cars que nos complicaron al no entrar a pits.

Ahora es fácil saber que no fue la estrategia correcta, pero felicito a mi equipo y me alegra verlos decepcionados con el 6to lugar! Tenemos buen auto y viene lo mejor! pic.twitter.com/OQ5PZ1cWMs