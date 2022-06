Checo Pérez y su esposa Carola Martínez estarían cerca de un divorcio millonario

México.- Sergio "Checo" Pérez está viviendo una doble vida, por un lado es uno de los mejores pilotos de la Fórmula 1, obteniendo títulos y siendo el hombre del momento para todo México y la prensa internacional, pero al mismo tiempo está viviendo una pésima situación personal con su esposa Carola Martínez quien aparentemente le habría pedido ya el divorcio que no sería nada barato pues se habla de que le costaría al tapatío poco más de 300 millones de pesos.

Luego de las fotos y videos filtrados tras el Gran Premio de Mónaco en donde se pudo ver a un desconocido Checo Pérez con unas copas de más y muy abrazado de una modelo rubia, las cosas en casa para el piloto de Red Bull no estarían de la mejor manera. Según se ha revelado su aún esposa sigue cuestionando a Pérez sobre lo sucedido ese día, incluso habría sabido Carola Martínez de una fuente confiable que sí le habría sido infiel con esa mujer de los videos.

Ahora el tema que se ha soltado es que Carola ha corrido a Checo Pérez de su casa y ha iniciado el tramite para un posible divorcio. De acuerdo con una entrevista que ha publicado TVNOTAS en donde se presume que habló con un amigo muy cercano del piloto ha revelado que las cosas no están tan bien como lo quieren hacer ver. Checo desde hace algunos días estaría viviendo solo con el equipo por los viajes de la Fórmula 1 y está advertido por su esposa.

La pareja tienen 3 hijos en su relación de poco más de 5 años | Foto: Instagram Carola Martínez

"Le dijo que tenía gente de confianza trabajando con él y que ellos le confirmaron que sí le puso los cuernos con la rubia. Discutieron y fue tanto su enojo que Carola le dijo que no quería que pusiera un pie en su casa, le dijo que cuando terminara las carreras que le faltan, tomara sus cosas y se fuera, que por el momento no quería estar a su lado y que tenía mucho que pensar", señaló la fuente de quien no se sabe el nombre aún.

En lo que respecta a la posibilidad del divorcio, la fuente aseguró que de parte de Carola Martínez si se analiza la posibilidad, que aún está en el duelo de perdonarlo o no. Lo que si es que Checo Pérez con una demanda por separación estaría perdiendo poco más de 300 millones de pesos de su fortuna valuada en 600 mdp, esto debido

a que se casaron por bienes mancomunados y por sus hijos.

"Si (a la posibilidad de divorcio), pero nosotros como sus amigos, esperemos que no lleguen a esa decisión, tienen una hermosa familia, lo único que tienen es volver a trabajar es la confianza y reafirmar lo que siempre han sido, unos compañeros inseparables, ojalá gane el amor", sentenció el supuesto amigo de Checo Pérez. A poco más de dos semanas de que esos videos y fotos se filtraron, el mexicano solo ha dado un escueto comunicado en donde afirma que las cosas que se filtraron no lo representan y que se avergonzó de lo sucedido.

Por el momento se espera que Checo Pérez siga concentrado en su siguiente carrera en Fórmula 1 que será este fin de semana en Canadá. El tema familiar posiblemente le afecte en su rendimiento pero deberá esperar a un descanso de la temporada o la misma culminación para poder arreglar de la mejor manera su situación.