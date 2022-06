Checo Pérez ya sabe cuánto tiempo más le queda la Fórmula 1

México.- No es un secreto que Sergio "Checo" Pérez está viviendo una de las mejores etapas en la Fórmula 1 desde su llegada hace ya 11 años. Su tiempo con Red Bull lo ha catapultado para estar entre los mejores y competir directamente con su compañero, Max Verstappen a quien solo le sigue por detrás por unos puntos. Pero toda esa felicidad algún día tendrá que terminar y de eso es muy consciente el mexicano quien ya adelantó que pasará una vez decida no seguir en competencia.

Recientemente Checo Pérez estuvo como invitado al programa de Hugo Sánchez con temática de entrevistas que se emite por ESPN. Ahí el tapatío habló de lo que viene para él una vez diga ya no a la Fórmula 1 y es que aunque parezca que falta mucho tiempo las temporadas pasan muy rápido por lo que dejó claro que cuando mucho le gustaría estar de 4 a 5 temporadas más. Su idea es no llegar a los 40 siendo aún piloto.

"Me gustaría estar cuatro o cinco temporadas más, no me gustaría llegar a los 40 y seguir en Fórmula 1, quiero hacer más cosas en la vida", dijo Checo Pérez. Destaca que no se ve en un monoplaza o con algún cargo en la Fórmula 1 luego de los 40 años, no lo desea, quiere tener una vida "normal" en otros ámbitos lejos del automovilismo ya que asegura que ya ha vivido todo lo que se pudo ahí y quiere cosas nuevas.

Checo Pérez se ve por 5 temporadas más en Fórmula 1 | Foto: EFE

"Quiero cambiar al 100% mi vida, probar cosas nuevas, aprender de lo empresarial. Lo más sencillo sería seguir involucrado, porque en este mundo tendría oportunidades pero quiero algo diferente", agregó el mexicano. Checo Pérez lo que quiere priorizar desde el 1 que deje la Fórmula 1 es su familia, incluso antes de que llegada Red Bull ya en la mente estaba el retiro debido a que buscaba más tiempo con su esposa e hijos.

En tiempos Checo Pérez tendría contrato con Red Bull hasta 2024 por lo que dos de los 4 o 5 años que desea por delante antes de decir adiós ya los tiene cubiertos, luego de ello se vendría el tema de qué sigue, si hay quién se interesé en él o si tendrá que aceptar su retiro antes de tiempo. Hoy el mexicano tiene 32 años de edad, una buena edad para pensar que puede seguir dando pelea.

Te recomendamos leer

Checo Pérez y Red Bull por ahora están luchando por el título de Pilotos y Constructores en donde lideran, Max Verstappen como el que más puntos tiene seguido de Checo Pérez y en la pelea por equipos están en la cima logrando un 2 de 2 de maravilla. La temporada apenas va por la mitad por lo que deberán mantener la constancia para buscar el bicampeonato de la Fórmula 1.