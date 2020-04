'Chelito' Delgado no olvida su amor por Cruz Azul

Ciudad de México.- En muy poco tiempo el rosarino César “Chelito” Delgado entró en los corazones de los aficionados de Cruz Azul por sus buenas actuaciones, y el día de hoy recordó sus grandes momentos con la Máquina celeste.

En una entrevista para TUDN, el argentino confesó que fue tanto su aprecio por Cruz Azul que hubiese preferido ganar un título con los cementeros que jugar un mundial con la selección Argentina.

Haber ganado un título con Cruz Azul (por encima del Mundial con Argentina). Estuve cuatro años y medio en el club y sinceramente la pasé muy bien. Me hubiera encantado, sinceramente es triste no haber salido campeón porque había grandes jugadores. Lamentablemente no se dio por cuestiones futbolísticas”, expresó.