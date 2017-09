Chelito dice haber tomado antiinflamatorio y no cocaína

Buenos Aires, Argentina.- El veterano jugador argentino César "Chelito" Delgado, quien tuviera un pasado agradable en el futbol mexicano con el Cruz Azul y Monterrey, hizo su regreso a las canchas luego de haber cumplido una sanción de 12 meses tras salir positivo en una prueba de dopaje de la Copa Libertadores cuando jugaba con el Rosario Central de su país.

Cerca de volver a jugar futbol tras una suspensión, el 'Chelito' Delgado confesó que tomó un anti inflamatorio prohibido, pero no cocaína. pic.twitter.com/jyW4C2yVEK — PlayMakersMX (@PlaymakersMx) 10 de septiembre de 2017

El futbolista argentino aclaró que nunca ingirió cocaína y su dopaje positivo se dio por un medicamento que los mismos médicos del Rosario sabían, así lo dio a conocer César "Chelito" Delgado, quien de esta manera ha vivido una etapa oscura en su carrera.

"Tomé un antiinflamatorio que se usaba siempre, pero que está prohibido, no cocaína", dijo convencido el jugador sudamericano en entrevista para el Diario Olé.

De igual manera César Delgado reveló que la sanción que recibió fue muy dura para él debido a que nunca pasó por su mente para en su carrera como profesional y mucho menos por el motivo por el que fue detenida.

Chelito Delgado aseguró que no consumió cocaína para que fuera suspendido un año https://t.co/EG2E7uywyI — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) 10 de septiembre de 2017

“Fue un momento muy feo y triste. Para mí es un tema cerrado, no se puede volver atrás. Jugué más de 15 años al máximo nivel y siempre confié en los médicos, cómo imaginar que me iba a pasar esto", expresó.

El ex mediocampista del Cruz Azul dijo que aunque sus compañeros siempre lo apoyaron en estos momentos complicados, e incluso "Chelito" Delgado reveló que sigue asistiendo a unas terapias con el psicólogo a pesar de no ser muy amante de eso. Sin embargo, después de haber sido un año para el olvido, el jugador se siente un poco contento por regresar de nuevo a las canchas.

Por último, el futbolista argentino habló de la manera en la que terminó su relación laboral con el conjunto del Rosario Central. El jugador expresó que le hubiera gustado haberse ido de una forma diferente y no como se fue ya que no se sintió valorado por el club.

"Hubiese sido lindo haberme ido de Central de otra manera. pero los dirigentes ni siquiera me llamaron para decirme que no me iban a tener en cuenta, no me sentí valorado ni respetado”, comentó.