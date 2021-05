Chelsea: Kai Havertz afirma que el título es una recompensa al trabajo de toda una vida

El mediocampista alemán del Chelsea, Kai Havertz, se dijo muy contento por el título de la Champions League, pero asegura que este campeonato es gracias al trabajo de toda una vida en el futbol.

"No sé qué decir. He esperado mucho tiempo por esto. He trabajado durante quince años para este momento", afirmó el joven jugador de 21 años, llegado a los 'Blues' el año pasado procedente del Bayer Leverkusen.

Havertz fue el jugador que le dio el título al Chelsea con el gol del triunfo, algo que aplaude su compañero de equipoel español César Azpilicueta.

"Se lo merece. Fue una temporada dura pero tiene una mentalidad tremenda. Va a ser una estrella. Ya lo es, ha ganado la Champions League", declaró a la televisión BT Sport.

Kai Havertz se ha convertido en un jugador revulsivo para el plantel del Chelsea de Thomas Tuchel y en esta gran final de este sábado, el alemán no quedo a deber dando una demostración de una gran madurez en su nivel de juego.

Al ser cuesionado el precio que le costo al Chelsea sus servicios, el medocampsta contesto de una manera muy tajante.

"Me importa "una mierd..., porque somos campeones de la 'Champions y eso es lo que interesa ahorita".

El atacante alemán llego al Chelsea por una cantidad de 70 millones de euros procedente del Bayer Leverkusen de la Bundesliga.