Chelsea: Thiago Silva es el único jugador de la plantilla que ha jugado una final de Champions League

Portugal.- Un equipo experimentado aumenta la posibilidad de conseguir las metas cada temporada, por eso siempre que un equipo logra tener en sus filas a jugadores con finales se vuelven de suma importancia para cuando juegan una. Pero eso no aplica para el actual equipo del Chelsea quien para la final de la Champions League solo uno de sus jugadores ha estado presente en una.

Si bien el equipo de Thomas Tuchel tiene una basta experiencia con finales jugadas y ganadas, no tiene el mismo conocimiento para la Champions, el equipo del Chelsea solo tiene entre sus filas al defensor Thiago Silva como el único jugador que sí ha estado en el campo y tuvo minutos por el torneo más importante de Europa.

Cabe destacar que junto con él, Thomas Tuchel es el otro con experiencia en estas instancias ya que ambos estuvieron en la pasada final de Champions League donde cayeron ante el Bayern Munich y que luego significó su salida del equipo, primero el jugador y luego el entrenador tras varias jornadas dirigidas con el PSG.

Aun así otro de los que han estado pero no ha jugado es el caso del croata Mateo Kovacic quien fue campeón en 3 ocasiones con el Real Madrid pero no tuvo minutos por lo que no entra en el registro, asimismo otros jugadores han sido campeones de la Europa League que es muy parecido a lo que se vive en Champions. Eso mismo celebra el Chelsea con jugadores como Kepa, Azpilicueta, Jorghino y N'Golo Kanté.

Aunque esta situación del Chelsea también afecta en el Manchester City ya que es su primer final de Champions League aunque ya algunos jugadores si han visto acciones en finales como el caso de Ilkay Gündogan que lo hizo en la temporada 2012-2013 con el Borussia Dortmund ante el Bayern Munich, el resto en su mayoría tampoco han visto acción en finales de Europa.

Chelsea está listo para jugar la final de la Liga de Campeones por tercera vez. Traemos algunos datos interesantes sobre el enfrentamiento de los Blues contra el Manchester City en Porto �� — Chelsea FC Español (@ChelseaFC_Sp) May 26, 2021

El Chelsea ah recibido buenas noticas y es que jugadores clave como Mendy y Kanté se han reincorporado al equipo luego de unas semanas de baja por lesión lo que indicaría que están listos para jugar la final, en el caso de N'Golo Kanté es el hombre más importante para la formación de Thomas Tuchel y por quien pasan los balones.

Los dos equipos llegarán a Portugal en las siguientes horas para comenzar a entrenar previo a la final. Esta será este sábado 29 de mayo en Oporto luego de que la sede oficial de la Champions como lo era Estambul no pudo recibirla por tener problemas de Covid-19. Las acciones iniciarán en punto de las 14:00 a través de ESPN y Fox Sports.