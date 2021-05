Chelsea: Thomas Tuchel afirma estar sin preocupaciones previo a la final de Champions

Portugal.- Solo horas separan del inicio de una final más de la Champions League y contrario de lo que se pudiera pensar con los equipos finalistas de estar preocupados por salir a hacer el mejor partido para llevarse el título, el entrenador alemán del Chelsea, Thomas Tuchel confirmó que para él y su equipo las preocupaciones no existen.

Previo a tener el entrenamiento de este viernes en la cancha del Do Dragao, el estratega del Chelsea habló para los medios en donde confirmó que a horas se su segunda final de Champions League no tiene preocupaciones y que ha tenido un día más que tranquilo aunque sabe que esto es algo distinto que cualquier cosa podría pasar en cualquier momento.

"Hoy ha sido un día muy relajado. Tuvimos la posibilidad de disfrutar de un tiempo de calidad en el hermoso hotel con un clima hermoso, para relajarnos y respirar un poco", comentó el DT. "La tensión se va acumulando de forma muy natural y, por supuesto, si se puede desear algo, no queremos llegar a la final ni sobreexcitados ni infraexcitados, ni hacernos los guays cuando no lo somos", agregó Tuchel.

Pero ante esta situación no dejó que su tranquilidad le quite los ojos de lo que en verdad se jugarán el Chelsea y el Manchester City este sábado. Comentó que como todos tiene el nervio de un partido importante y que claro no ha sido una semana normal sabiendo que está en una final de Champions League por lo que estar centrados es lo mejor que pueden hacer.

"No quiero fingir que esta es una semana normal, porque no lo es y todo el mundo se siente diferente, pero llegamos y la cuenta atrás está en marcha para un gran partido, quizás el más importante de Europa", comentó.

Se le cuestionó sobre su pasado, precisamente con el PSG y lo que sucedió en la temporada anterior donde también llegó a la final pero su rival fue el Bayern Munich que al final supo como sacar el resultado y terminó perdiendo su primera final. Ahora como entrenador del Chelsea asegura que no es momento de hablar se eso ya que no aporta en nada al animo de sus jugadores.

También tocó el tema principal de esta final y es la comparaciones que ha tenido con Pep Guardiola en los últimos días, asegura que esto no se trata de él contra Guardiola si no de una final de dos grandes equipos como el Chelsea y el Manchester City.

"Nunca he sugerido que esto sea él contra mí, porque esto no es tenis. Estoy seguro de que hemos preparado a los equipos lo mejor que hemos podido. Ya nos conocemos, hemos jugador varias veces y mañana será un partido muy diferente", finalizó.

Chelsea saldrá en busca de su segundo título de Champions League mientras que por el lado de los Sky Blues es su primera final y en su mayoría la plantilla no ha tenido experiencia en una instancia como esta.