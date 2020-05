'Chepo' de la Torre desconoce interés por Renato Ibarra

Toluca.- A pesar de todos lo rumores que se han manejado sobre una posible llegado de Renato Ibarra con los “Diablos” del Toluca, el entrenador de los 'rojos', José Manuel “Chepo” de la Torre negó que la directiva este pensando en fichar al extremo tras su desvinculación con las Águilas del América.

Yo no tengo esa información directamente de mi directiva. No me gusta opinar sobre cosas que no tengo conocimiento, que no tengo información porque se vuelven rumores y se vuelven un montón de cosas que no nos llevan a ningún lugar”, declaró el DT a ESPN.