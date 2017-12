"Cheque" Orozco recibe premio al Deportista que Lucha

El ex futbolista Ezequiel "Cheque" Orozco, ha tenido una dura batalla en contra de una grave enfermedad desde hace poco más de un año, misma que provocó que se retirara definitivamente del futbol profesional. Desde ese momento el delantero ha luchado y busca ganar el partido más importante de su vida.

Así se recupera d un cáncer el futbolista profesional mexicano Ezequiel Orozco. Eso sí es una lesión d verdad. Animo!pic.twitter.com/rf8EuYPfXC — FutbolDescifrado.com (@FDescifrado) 15 de junio de 2017

Desde que al delantero mexicano se le detectó esa terrible enfermedad del cáncer, ha recibido el apoyo total por parte de su equipos los Murciélagos de Los Mochis, pues le han renovado contrato con el fin de seguir ayudándole en cuestiones económicas para que pueda pagarse los tratamientos que necesita en esta etapa de recuperación.

Por eso, Ezequiel Orozco recibió al premio al Deportista que Lucha por parte de Univision Deportes debido a su perseverancia tras un año en una dura batalla contra una grave enfermedad, motivos suficientes para rendirle un merecido homenaje. Coraje, dedicación, entrega y voluntad contra la adversidad son algunos de los valores que se reconocen.

En la entrega del premio se proyectó un emotivo video en el que se aprecia al goleador de Murciélagos en su etapa de recuperación de su enfermedad y posteriormente apareció en escena Ezequiel "Cheque" Orozco ante el aplauso de los presentes en el evento.

LAS PALABRAS DEL "CHEQUE"

"Me siento muy feliz de estar aquí con todos ustedes, quiero agradecer a la familia Univision primero por la invitación a este gran evento, por este reconocimiento, por haber creído en mí", expresó Orozco. De igual manera dio su agradecimiento a todo el futbol mexicano por todo el apoyo brindado durante su etapa de recuperación pues ha sido de suma importancia.

Este guerrero, Ezequiel Orozco, de Murciélagos FC, recibe hoy un reconocimiento por su lucha contra el cáncer. Enormemente merecido . #PremiosUD . pic.twitter.com/iwCUWi3roG — Luis Omar Tapia (@LuisOmarTapia) 18 de diciembre de 2017

"Me siento una persona bendecida, esto aquí no se termina, verlos me inyectan mucha energía y motivación para seguir luchando en todo este proceso", dijo el "Cheque". El futbolista le dedicó el emotivo premio a toda su familia que ha acompañado desde siempre, así como a sus amigos por el apoyo brindado en este que es el partido más complicado de su familia.

ENORME!

Ésta imágen llega directo al corazón! Gran fuerza de Ezequiel Orozco! #RendirseJamás

Dale RT pic.twitter.com/nU5eKqnrxB — Villafútbol (@villafutbol1) 15 de junio de 2017

"Créanme esto aquí no termina, es un partido de 90 minutos", culminó expresando al tiempo de romper en llanto el delantero.

Cabe recordar que el día 11 de noviembre del 2016 fue la última vez que Ezquiel Orozco pisó los terrenos de juego, en donde actuó solo por un minuto con su equipo Murciélagos de Los Mochis en un duelo ante el Tampico Madero para retirarse como futbolista profesional.

Posteriormente el 18 de julio pasado, Murciélagos y América disputaron un partido benéfico con el objetivo de ayudar al futbolista mexicano, en donde recibió una gran respuesta no solamente de la afición sino del futbol en general, pues varios jugadores subastaron objetos para ayudar al "Cheque" Orozco.

Murciélagos venció 2-1 al América en Mochis, partido en apoyo a Ezequiel Orozco quien padece cáncer #DespiertaConLoret pic.twitter.com/29yO1z1WlG — Antonio de Valdés (@adevaldes) 19 de julio de 2017

Ezequiel Orozco, inició su carrera dentro del balompié profesional con el conjunto de los Rayos del Necaxa, de ahí jugó también con el conjunto de los Jaguares de Chiapas y los Potros de Hierro del Atlante. El delantero ha disputado un total de 106 partidos oficiales dentro del deporte de la patada y ha anotado 16 goles.

